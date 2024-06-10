Сталь в Украине — металлурги демонстрируют высокие результаты во время войны

В Украине металлурги существенно нарастили производство стали — новые объемы
В Украине с начала 2024 года металлургические предприятия нарастили производство стали. Показатель вырос на около 31% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.
Об этом свидетельствуют обновленные данные "Укрметаллургпрома".
Наращивание производства стали в Украине
По этой информации, в январе-мае текущего года предприятия произвели 3,14 млн тонн стали. Это на 31,2% больше против января-мая 2023 года.
В частности, в предыдущем месяце объем производства стали к показателю апреля был увеличен на 3,2% — до 737,6 тысячи тонн.
Учитывая такие данные, Украина сохранила производство стали в мае на 40% довоенного уровня.
Как отмечает Укрметаллургпром, предприятия произвели по сравнению с прошлым годом:
- чугуна — 2,84 млн тонн, на 20,8% больше;
- проката — 2,57 млн тонн, на 29,5% выше.
По сравнению с апрелем:
- чугуна — 653,1 тыс. тонн, на 9,4% больше
- проката — 594,9 тыс. тонн, на 1,8% выше.
Все предприятия металлургической сферы заложили в свои планы на 2024 год рост на 10 — 15%, добавили в объединении.
Что еще стоит знать
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Цены начали снижаться, а падение стоимости вызвано уменьшением спроса на международных рынках и увеличением предложения вторсырья.
Также мы писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.
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