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В Украине металлурги существенно нарастили производство стали — новые объемы

10 июня 2024 11:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Сталь в Украине — металлурги демонстрируют высокие результаты во время войны
Металлургическое предприятие. Фото: ua-energy.org
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с начала 2024 года металлургические предприятия нарастили производство стали. Показатель вырос на около 31% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

Об этом свидетельствуют обновленные данные "Укрметаллургпрома".

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Наращивание производства стали в Украине

По этой информации, в январе-мае текущего года предприятия произвели 3,14 млн тонн стали. Это на 31,2% больше против января-мая 2023 года.

В частности, в предыдущем месяце объем производства стали к показателю апреля был увеличен на 3,2% — до 737,6 тысячи тонн.

 

производство стали
Источник: Укрметаллургпром

Учитывая такие данные, Украина сохранила производство стали в мае на 40% довоенного уровня.

 

производство стали
Источник: Forbes

Как отмечает Укрметаллургпром, предприятия произвели по сравнению с прошлым годом:

  • чугуна — 2,84 млн тонн, на 20,8% больше;
  • проката — 2,57 млн тонн, на 29,5% выше.

По сравнению с апрелем:

  • чугуна — 653,1 тыс. тонн, на 9,4% больше
  • проката — 594,9 тыс. тонн, на 1,8% выше.

Все предприятия металлургической сферы заложили в свои планы на 2024 год рост на 10 — 15%, добавили в объединении.

Что еще стоит знать

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Цены начали снижаться, а падение стоимости вызвано уменьшением спроса на международных рынках и увеличением предложения вторсырья.

Также мы писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

металурги
экономика
сталь
производство
предприятия

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