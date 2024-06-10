Сталь в Україні — металурги демонструють високі результати під час війни

Металургійне підприємство. Фото: ua-energy.org

В Україні з початку 2024 року металургійні підприємства наростили виробництво сталі. Показник зріс на близько 31% порівняно з даними за аналогічний період попереднього року.

Про це свідчать оновлені дані "Укрметалургпрому".

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Нарощення виробництва сталі в Україні

За цією інформацією, у січні — травні поточного року підприємства виробили 3,14 млн тонн сталі. Це на 31,2% більше проти січня — травня 2023 року.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва сталі до показника квітня було збільшено на 3,2% — до 737,6 тисячі тонн.

Джерело: Укрметалургпром

З огляду на такі дані, Україна зберегла виробництво сталі у травні на 40% довоєнного рівня.

Джерело: Forbes

Як зауважує Укрметалургпром, підприємства виробили порівняно з минулим роком:

чавуну — 2,84 млн тонн, на 20,8% більше;

прокату — 2,57 млн тонн, на 29,5% вище.

Порівняно з квітнем:

чавуну — 653,1 тис. тонн, на 9,4% більше

прокату — 594,9 тис. тонн, на 1,8% вище.

Усі підприємства металургійної сфери заклали у свої плани на 2024 рік зростання на 10 — 15%, додали в об'єднанні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ціни почали знижуватися, а падіння вартості спричинене зменшенням попиту на міжнародних ринках та збільшенням пропозиції вторинної сировини.

Також ми писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.