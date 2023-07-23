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В Украине может подорожать бензин: когда и насколько

23 июля 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине может подорожать бензин: когда и насколько
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине дорожает бензин. Такую тенденцию к удорожанию мы наблюдаем уже третью неделю подряд. Однако, как говорят аналитики, очередного ценового скачка следует ожидать уже в конце июля — начале августа текущего года.

Об этом пишет на своей странице в Facebook основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

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С июля этого года в Украине на довоенный уровень вернули налоги на горючее. Это сразу привело к значительному ценовому скачку на рынке. И как говорят аналитики топливного рынка, это не предел.

Так, по оценкам Дмитрия Леушкина, стоимость популярного 95 бензина может "перепрыгнуть" 55 гривен с литр.

В то же время, в правительстве прогнозируют, что решение о возврате акцизов на моторное горючее и повышении НДС действительно должно подтолкнуть цены вверх. Однако не считают, что подорожание будет критическое. Цены могут измениться через несколько месяцев следующим образом:

  • дизтопливо — на 8 грн за литр;
  • бензин — на 11 грн за литр.

Напомним, на украинском топливном рынке фиксируют рост цен. Через неделю изменилась стоимость бензинов и дизельного топлива.

Как свидетельствуют данные, в течение 14 — 21 июля текущего года подорожал бензин А-95 и А-95+ в среднем на 34 и 37 копейки за литр — до 48,26 и 50,37 гривны.

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