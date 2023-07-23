В Украине может подорожать бензин: когда и насколько
В Украине дорожает бензин. Такую тенденцию к удорожанию мы наблюдаем уже третью неделю подряд. Однако, как говорят аналитики, очередного ценового скачка следует ожидать уже в конце июля — начале августа текущего года.
Об этом пишет на своей странице в Facebook основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.
Подорожание горючего в Украине
С июля этого года в Украине на довоенный уровень вернули налоги на горючее. Это сразу привело к значительному ценовому скачку на рынке. И как говорят аналитики топливного рынка, это не предел.
Так, по оценкам Дмитрия Леушкина, стоимость популярного 95 бензина может "перепрыгнуть" 55 гривен с литр.
В то же время, в правительстве прогнозируют, что решение о возврате акцизов на моторное горючее и повышении НДС действительно должно подтолкнуть цены вверх. Однако не считают, что подорожание будет критическое. Цены могут измениться через несколько месяцев следующим образом:
- дизтопливо — на 8 грн за литр;
- бензин — на 11 грн за литр.
Напомним, на украинском топливном рынке фиксируют рост цен. Через неделю изменилась стоимость бензинов и дизельного топлива.
Как свидетельствуют данные, в течение 14 — 21 июля текущего года подорожал бензин А-95 и А-95+ в среднем на 34 и 37 копейки за литр — до 48,26 и 50,37 гривны.