В Україні може подорожчати бензин: коли і наскільки

Чоловік заправляє автомобіль на АЗС. Фото: Google

В Україні дорожчає бензин. Таку тенденцію до здорожчання ми спотерігаємо вже третій тиждень поспіль. Однак, як кажуть аналітики, чергового цінового стрибка варто чекати вже наприкінці липня — початку серпня поточного року.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook засновник Prime Group TM Дмитро Льоушкін.

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З липня поточного року в Україні на довоєнний рівень повернули податки на пальне. Це відразу призвело до значного цінового стрибка на ринку. І як кажуть аналітики паливного ринку, це не межа.

Так, за оцінками Дмитра Льоушкіна, вартіть популярного 95 бензину може перевалити за 55 гривень з літр.

Водночас, в уряді прогнозують, що рішення про повернення акцизів на моторне пальне та підвищення ПДВ дійсно має підштовхнути ціни вгору. Однак, не вважають, що подорожчання буде критичне. Ціни можуть змінитися через кілька місяців так:

дизпальне — на 8 грн за літр;

бензин — на 11 грн за літр.

Нагадаємо, на українському паливному ринку фіксують зростання цін. За тиждень змінилась вартість бензинів та дизельного палива.

Як свідчать дані, протягом 14 — 21 липня поточного року подорожчав бензин А-95 та А-95+ у середньому на 34 та 37 копійки за один літр — до 48,26 та 50,37 гривні.