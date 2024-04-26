В Украине могут уволить за несообщение о родственниках на ВОТ — Рада приняла закон

Женщина за столом. Фото: Adobe

Работодатели смогут увольнять работников за несообщение о связях с лицами на временно оккупированной территории Украины. Народные депутаты Украины в четверг, 25 апреля, проголосовали за законопроект 7731, который внесет изменения в Кодекс законов о труде Украины. Этот законопроект был зарегистрирован в 2022 году народными депутатами от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины.

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Подробнее о новом законе

Согласно новой редакции статьи 142 КЗоТ, составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие следующие положения:

предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

Работодатели смогут увольнять работников за невыполнение правил, указанных выше.

Также обязательным пунктом является требование устанавливать правила поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также на объектах или операторах критической инфраструктуры.

Закон также вводит еще одно новое основание для отстранения работника от работы работодателем. В частности, это касается проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также объектов или операторов критической инфраструктуры.

Однако следует отметить, что Кодекс законов о труде не содержит четкого определения термина "служебная проверка". Кроме того, в проекте не указаны конкретные вопросы, проверка которых может быть проведена работодателем и может привести к отстранению работника от работы.

Что еще стоит знать

Напомним, нардеп от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко сообщила, что Верховная Рада Украины в четверг, 25 апреля, внесла изменения в Кодекс законов о труде. Они устанавливают дополнительные основания для увольнения работников с работы по инициативе работодателя.

Мы также писали, что ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей, и теперь украинцам за рубежом зачислят трудовой стаж в пенсию.