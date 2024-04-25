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Українцям за кордоном зарахують трудовий стаж в пенсію

25 квітня 2024 18:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Рада ухвалила закон про виплати пенсій українцям із трудовим стажем за кордоном
Український паспорт. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України у четвер, 25 квітня, ухвалила законопроект №9453 щодо внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Відтепер під час призначення пенсій буде враховуватися трудовий стаж українців, який вони отримали за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Детальніше про новий закон

Новий закон розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсійних виплат. Для визначення права на пенсію буде враховуватись страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Зазначено, що людина, після повернення з-за кордону матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього треба буде надати до Пенсійного фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні. Тобто, розмір призначених виплат буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків та стажу роботи до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Також відтепер спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ. Відтепер українцям, які переїхали з Криму, достатньо подати заяву, в якій треба зазначити, що вони не отримують там пенсію та бажають її отримувати в України. Для розрахунку виплат можна надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона є на руках.

До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватись робота на Росію після 2014 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні пенсіонери мають право на отримання додаткових виплат за певних умов. Так, надбавки передбачені тим громадянам, у яких досвід роботи перевищує встановлений страховий мінімум. 

Ми також писали, що українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.

пенсії
робота
Мінсоцполітики
пенсіонери
біженці
стаж

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