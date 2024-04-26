В Україні можуть звільнити за неповідомлення про родичів на ТОТ — Рада ухвалила закон

Жінка за столом. Фото: Adobe

Роботодавці зможуть звільняти працівників за неповідомлення про зв'язки з особами на тимчасово окупованій території України. Народні депутати України у четвер, 25 квітня, проголосували за законопроект 7731, який внесе зміни до Кодексу законів про працю України. Цей законопроект був зареєстрований у 2022 році народними депутатами від фракції "Слуга народу".

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради України.

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Детальніше про новий закон

Згідно новій редакції статті 142 КЗпП, складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, що містять такі положення:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Роботодавці зможуть звільняти працівників за невиконання ними правил, зазначених вище.

Також обов'язковим пунктом є вимога встановлювати правила поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також на об'єктах чи операторах критичної інфраструктури.

Закон також вводить ще одну нову підставу для відсторонення працівника від роботи роботодавцем. Зокрема, це стосується проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також об'єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Проте варто зазначити, що Кодекс законів про працю не містить чіткого визначення терміну "службова перевірка". Крім того, у проекті не вказано конкретні питання, перевірка яких може бути проведена роботодавцем та які можуть призвести до відсторонення працівника від роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нардеп від партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко повідомила, що Верховна Рада України у четвер, 25 квітня, внесла зміни до Кодексу законів про працю. Вони встановлюють додаткові підстави для звільнення працівників з роботи з ініціативи роботодавця.

Ми також писали, що раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном, і тепер українцям за кордоном зарахують трудовий стаж в пенсію.