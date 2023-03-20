Безработица в Украине — показатель опустился на минимальный уровень

Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться

В Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.

Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Как снизилась официальная безработица

Как отметил представитель комитета, в марте текущего года официальное количество зарегистрированных безработных снизилось вдвое по сравнению с мартом прошлого года, когда было зарегистрировано 314 тысяч человек.

"Это абсолютный рекорд за историю наблюдения", — подчеркнул депутат.

Почему украинцы игнорируют Центры занятости

Нардеп считает статистику безработицы искаженной за счет низкого количества желающих становиться на учет в Центры занятости. Хотя в мае 2022 года были введены изменения об упрощении регистрации.

Причины — сокращение периода выплат и несовершенство законодательства (в том числе по отчетности по ЕСВ). Кроме того, многие мужчины не желают "светиться" с официальной регистрацией из-за страха мобилизации, поэтому большинство безработных (71%) — это женщины.

Ранее Железняк отмечал, что такая тенденция имеет следующие причины: выезд за границу и нахождение новой работы в начале войны.

Как изменились правила во время войны

Стоит отметить, что сейчас выплата по безработице производится только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.

Также официальные безработные теперь привлекаются в "Армию восстановления страны". Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова.

Максимальная сумма пособия по безработице по закону военного положения не может превышать размер минимальной зарплаты в стране. В 2023 году уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине и Европе выросло количество вакансий для специалистов в IT-сфере. Рекорд — вакансия от компании Optiver, которая ищет специалистов на позицию Junior Software Engineer с релокейтом в Амстердам и готова платить 16 тыс. дол.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.