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Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин и дизель завтра

28 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 29 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее на АЗС Украины не изменились. Да, стоимость бензина, дизеля и автогаза стабильны и остаются на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 29 апреля 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на горючее на АЗС 29 апреля

По данным мониторингового сайта, 29 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,16 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,63 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,51 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 29 апреля 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 29 апреля

29 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,28 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, которая помогает уберечь машину от поломок.

Мы также рассказывали, как экономить на бензине простыми методами, доступными каждому. Использование автомобиля всегда связано с его стоимостью удержания, которая является одним из основных факторов затрат при эксплуатации. Известно, как можно меньше тратить бензин и сэкономить средства.

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