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В Україні оновили ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин та дизель завтра

28 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 29 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне на АЗС Україні не змінилися. Так, вартість бензину, дизелю та автогазу стабільні та залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 29 квітня 2024 року. Фото: УНІАН

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 29 квітня

За даними моніторингового сайту, 29 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,16 грн/л;
  • скраплений газ — 27,63 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,51 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 29 квітня 2024 року. Фото: УНІАН

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 29 квітня

29 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 54,28 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.

Ми також розповідали, як економити на бензині простими методами, доступними кожному. Використання автомобіля завжди пов'язане з його вартістю утримання, яка є одним із основних чинників витрат під час експлуатації. Відомо, як можна меньше витрачати бензину та зекономити кошти.

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