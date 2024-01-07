Стоимость топлива в Украине обновилась — какие цены на АЗС 7 января

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на воскресенье, 7 января. Средние цены на дизтопливо и бензин несколько изменились за последние дни. Также изменилась стоимость автогаза.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 7 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 7 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

A-95+ — 54,44 грн/л;

А-95 — 51,28 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизтопливо — 51,25 грн/л;

автомобильный газ — 29,40 грн/л.

Неделю назад

бензин A-95+ — 54,58 грн/л,

А-95 — за 51,47 грн/л,

А-92 — за 48,58 грн/л.

Другие виды горючего:

дизтопливо — за 51,51 грн/л,

автогаз — 30,18 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 7 января 2024 года

7 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А ВС RLS - 46,40 грн/л.

ВС RLS - 46,40 грн/л. Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС RLS — 47,29 грн/л.

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рН/л, а на Shell стоит 29,15 грн/л.

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