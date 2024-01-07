Вартість пального в Україні оновилась— які ціни на АЗС 7 січня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на неділю, 7 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин дещо змінилися упродовж останніх днів. Також змінилася вартість на автогаз.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 7 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 7 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

A-95+ — 54,44 грн/л;

А-95 — 51,28 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизпальне — 51,25 грн/л;

автомобільний газ — 29,40 грн/л.

Тиждень тому

бензин A-95+ — 54,58 грн/л,

А-95 — за 51,47 грн/л,

А-92 — за 48,58 грн/л.

Інші види пального:

дизпальне — за 51,51 грн/л,

автогаз — 30,18 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 7 січня 2024 року

7 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС RLS — 47,29 грн/л.

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, а на Shell коштує 29,15 грн/л.

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