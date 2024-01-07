Вартість пального в Україні оновилась— які ціни на АЗС 7 січня

В Україні оновились ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС
Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на неділю, 7 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин дещо змінилися упродовж останніх днів. Також змінилася вартість на автогаз.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.
Яка інформація про пальне 7 січня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 7 січня 2024 року
За інформацією моніторингового порталу, 7 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:
- A-95+ — 54,44 грн/л;
- А-95 — 51,28 грн/л;
- А-92 — 48,29 грн/л;
- дизпальне — 51,25 грн/л;
- автомобільний газ — 29,40 грн/л.
Тиждень тому
- бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
- А-95 — за 51,47 грн/л,
- А-92 — за 48,58 грн/л.
Інші види пального:
- дизпальне — за 51,51 грн/л,
- автогаз — 30,18 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 7 січня 2024 року
7 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
- На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС RLS — 47,29 грн/л.
На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, а на Shell коштує 29,15 грн/л.
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