Кредиты на авто — украинцы стали больше покупать транспорт

Покупатели в автомобильном салоне. Фото: Freepik

На украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа продаж авто выросла на 3% с начала 2023 года.

О ситуации на рынке рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

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По словам специалиста, в марте-апреле доля от общего объема продаж достигла 12%, в то время как в январе было 9%. В мае количество проданных в кредит авто выросло фактически вдвое по сравнению с январем (675 единиц).

По его мнению, ситуация с автокредитованием будет улучшаться в дальнейшем и к сентябрю доля может достигнуть 17% продаж нового транспорта. Ожидается, что украинцы будут покупать около 1,2 тыс. новых авто в кредит.

Эксперт отметил, что в апреле общее число проданных новых авто за полную цену и с помощью кредитов вышло на довоенные показатели (январь-февраль 2022 года).

Это говорит о том, что несмотря на войну, в стране достаточно мощная доля платежеспособных украинцев, которые готовы покупать авто, фактически равномерно во всех ценовых сегментах.

Причины оживления на рынке и новые ставки

По словам специалиста, росту кредитования посодействовало несколько факторов, в частности, положительная ситуация на фронте и относительная безопасность жизни в крупных городах, расширение предложений со стороны банков, укрепление гривны и сокращение инфляции.

Финучреждения снизили уровень процентных ставок по сравнению с 2022 годом. Тогда из-за обвала нацвалюты и повышения учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ) до 25%, размер реальных ставок автокредитования вырос в гривне до 21-24%. В настоящее время ставки колеблются на уровне 5,69% — 16,49% со сроком на семь лет и первым взносом в 20% от цены авто. Ставки зависят от сумм стартовых взносов.

Автокредитами называют такой вид кредитов, который выдают гражданам на покупку транспортных средств. При этом приобретенный транспорт является залогом автокредита.

Напомним, в мае 2023 года украинцы ввезли из-за границы рекордное за год количество подержанных легковых автомобилей. Автопарк пополнился на около 15,4 тыс. единиц.