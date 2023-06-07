Кредити на авто — українці почали більше купувати транспорту

Покупці в автомобільному салоні. Фото: Freepik

На українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.

Про ситуацію на ринку розповів керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

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За словами фахівця, у березні-квітні частка від загального обсягу продажів досягнула 12%, тоді як у січні було 9%. У травні кількість проданих у кредит авто зросла фактично удвічі порівняно із січнем (675 одиниць).

На його думку, ситуація з автокредитуванням поліпшуватиметься надалі і до вересня частка може досягнути 17% від продажів нового транспорту. Очікується, що українці у цей час купуватимуть близько 1,2 тис. нових авто у кредит.

Експерт зауважив, що у квітні загальне число проданих нових авто за повну ціну та за допомогою кредитів вийшла на довоєнні показники (січень-лютий 2022 року).

Це говорить про те, що попри війну, в країні є доволі потужна частка платоспроможних українців, які готові купувати авто, фактично рівномірно в усіх цінових сегментах.

Причини пожвавлення на ринку та нові ставки

За словами фахівця, зростанню кредитування посприяло кілька факторів, зокрема, позитивна ситуація на фронті та відносна безпека життя у великих містах, розширення пропозицій з боку банків, зміцнення гривні та скорочення інфляції.

Фінустанови знизили рівень відсоткових ставок порівняно з 2022 роком. Тоді через обвал нацвалюти та підвищення облікової ставки Національним банком України (НБУ) до 25%, розмір реальних ставок автокредитування зріс у гривні до 21-24%. Нині коливаються на рівні 5,69% — 16,49% із терміном на сім років та першим внеском у 20% від ціни авто. Ставки залежать від сум стартових внесків.

Автокредитами називають такий вид кредитів, який видають громадянам на купівлю транспортних засобів. При цьому придбаний транспорт є запорукою автокредиту.

Нагадаємо, у травні 2023 року українці ввезли з-за кордону рекордну за рік кількість вживаних легкових автомобілів. Автопарк поповнився на близько 15,4 тис. одиниць.