Авторинок в Україні — українці більше купують вживаних авто

Транспорт на автостоянці. Фото: Auto.ria

У травні 2023 року українці ввезли з-за кордону рекордну за рік кількість вживаних легкових автомобілів. Автопарк поповнився на близько 15,4 тис. одиниць.

Такі дані наводить Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

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Як зазначають в Укравтопромі, показник на 0,3% перевищує результати квітня. Торік у травні ще діяло "нульове" розмитнення, тому порівняння недоречне, пояснили там.

Найбільше завезли:

бензинових авто — 45%;

дизельних — 36%;

електромобілів — 12%;

автомобілів із ГБО — 5%;

гібридних авто — 2%.

Лідирує з-поміж ввезеного закордонного секонд-хенду — Volkswagen Golf.

У десятці найпопулярніших моделей у травні:

Volkswagen Golf — 1333 одиниці;

Renault Megane — 1230 одиниць;

Skoda Octavia — 840 одиниць;

Volkswagen Passat — 694 одиниці;

Ford Focus — 403 одиниці;

Nissan Leaf — 388 одиниць;

Nissan Qashqai — 360 одиниць;

Volkswagen Touran — 326 одиниць;

Audi A4 — 297 одиниць;

Skoda Fabia — 294 одиниці.

В Укравтопромі назвали популярний середній вік вживаних авто у травні — 11 років, найстаріше ввезене авто — Honda Prelude 1992 р.в.

За цей рік першу реєстрацію в країні пройшли 69,9 тисячі вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,2 разу більше за продаж нових машин.

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Нагадаємо, асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" опублікувала статистику продажів нових легкових автомобілів в Україні у травні 2023 році. Згідно з нею, українці збільшили купівлю вдвічі порівняно з попереднім роком.

Також ми повідомляли, що в Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.