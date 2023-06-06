Авторинок в Україні — українці більше купують вживаних авто

Українці купили у травні рекордну кількість вживаних авто
У травні 2023 року українці ввезли з-за кордону рекордну за рік кількість вживаних легкових автомобілів. Автопарк поповнився на близько 15,4 тис. одиниць.
Такі дані наводить Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".
Ситуація на вторинному ринку у травні
Як зазначають в Укравтопромі, показник на 0,3% перевищує результати квітня. Торік у травні ще діяло "нульове" розмитнення, тому порівняння недоречне, пояснили там.
Найбільше завезли:
- бензинових авто — 45%;
- дизельних — 36%;
- електромобілів — 12%;
- автомобілів із ГБО — 5%;
- гібридних авто — 2%.
Лідирує з-поміж ввезеного закордонного секонд-хенду — Volkswagen Golf.
У десятці найпопулярніших моделей у травні:
- Volkswagen Golf — 1333 одиниці;
- Renault Megane — 1230 одиниць;
- Skoda Octavia — 840 одиниць;
- Volkswagen Passat — 694 одиниці;
- Ford Focus — 403 одиниці;
- Nissan Leaf — 388 одиниць;
- Nissan Qashqai — 360 одиниць;
- Volkswagen Touran — 326 одиниць;
- Audi A4 — 297 одиниць;
- Skoda Fabia — 294 одиниці.
В Укравтопромі назвали популярний середній вік вживаних авто у травні — 11 років, найстаріше ввезене авто — Honda Prelude 1992 р.в.
За цей рік першу реєстрацію в країні пройшли 69,9 тисячі вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,2 разу більше за продаж нових машин.
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Нагадаємо, асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" опублікувала статистику продажів нових легкових автомобілів в Україні у травні 2023 році. Згідно з нею, українці збільшили купівлю вдвічі порівняно з попереднім роком.
Також ми повідомляли, що в Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.