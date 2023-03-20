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В Украине перед Пасхой подорожают некоторые продукты: детали

20 марта 2023 09:04
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Цены на продукты — что подорожает в магазинах перед Пасхой
Цены могут подскочить до 20%
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты. Цены могут подскочить до 20%.

Об этом рассказали экономисты изданию Kp.ua.

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Как сообщил экономист Андрей Мартынюк, в канун праздника цены на овощи и фрукты могут увеличиться на 15-20%. Однако фактором является не только предпраздничный ажиотаж, но и традиционная сезонность.

По его словам, в частности, мясо и яйца могут прибавить в стоимости 5%, а хлеб и крупы могут вырасти в пределах 1-2%. Прогнозирует рост цен на примерно на 10–15% на муку, на 7–10% — молочные продукты.

По мнению эксперта Всемирного банка Оксаны Руженковой, яйца уже дорожают, и подешеветь могут только после Пасхи.

Сейчас в столичных супермаркетах цены на яйца разные: от 59,5 грн за один десяток до 80 грн. На рынке продается по 62-70 грн.

Ожидается, что до нового урожая повысятся цены на овощи. Как отметила Руженкова, 60 грн за килограмм лука — еще не предел. Здесь имеют место удорожание удобрений и семян, что отрицательно скажется на стоимости лука и сезоне-2023.

Взлетят цены на зелень, которую раньше везли через порты из Средней Азии, а сейчас на автотранспорте с дорогими холодильными камерами. Остаются дорогими и помидоры и огурцы. Улучшение ситуации ожидается только ближе к лету.

Эксперты советуют при таких прогнозах запасаться продуктами для праздничного стола заранее.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Национального банка Украины (НБУ) оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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