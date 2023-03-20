Ціни на продукти —що подорожчає у магазинах перед Великоднем

Ціни можуть підскочити до 20%

В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти. Ціни можуть підскочити до 20%.

Про це розповіли економісти виданню Kp.ua.

Які продукти злетять у ціні

Як повідомив економіст Андрій Мартинюк, напередодні свята ціни на овочі та фрукти можуть збільшитися на 15-20%. Однак фактором є не лише передсвятковий ажіотаж, а й традиційна сезонність.

За його словами, зокрема, м'ясо та яйця можуть додати у вартості 5%, а хліб та крупи можуть зрости в межах 1-2%. Прогнозує зростання цін на приблизно на 10–15% на борошно, на 7–10% — молочні продукти.

На думку експертки Світового банку Оксани Руженкової, яйця вже дорожчають, і подешевшати можуть тільки після Великодня.

Зараз у столичних супермаркетах ціни на яйця — різні: від 59,5 грн за один десяток до 80 грн. На ринку продають по 62-70 грн.

Очікується, що до нового врожаю підвищаться ціни на овочі. Як зауважила Руженкова, 60 грн за кілограм цибулі — ще не межа. Тут мають місце подорожчання добрив та насіння, що негативно позначиться на вартості цибулі та у сезоні-2023.

Злетять ціни на зелень, яку раніше везли через порти із Середньої Азії, а зараз автотранспортом із дорогими холодильними камерами. Залишаться дорогими і помідори та огірки. Покращення ситуації очікується лише ближче до літа.

Експерти радять за таких прогнозів запасатися продуктами для святкового столу наперед.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Національного банку України (НБУ) оцінили рівень споживчої інфляції у 2023 році. Запевняють, що вона скорочується другий місяць поспіль.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.