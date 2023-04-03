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В Украине перед Пасхальными праздниками подорожают популярные продукты

3 апреля 2023 08:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине – перед Пасхальными праздниками подорожают популярные продукты
Цены на яйца могут вырасти на 5-7%
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах перед Пасхой, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, могут вырасти цены на наиболее популярные продукты праздничного стола. В частности, яйца могут подорожать на 5-7%.

Об этом рассказали ученые из Института аграрной экономики.

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Какие продукты могут подорожать

По словам специалистов, перед праздниками повысятся в цене овощи. Это продиктовано традиционным сезонным фактором, а также ожидаемым повышенным спросом.

"Тенденция к удорожанию овощей на 7-10% сохранится до конца Пасхальных праздников", — объясняют ученые.

С начала текущего года в стране серьезно подорожали овощи, в частности из-за трудностей с хранением на фоне перебоев в электроснабжении. Выросли цены на:

  • капусту белокочанную: на 93,8% — до 25,39 гривны за килограмм;
  • картофель: на 7% — до 10,45 гривны;
  • лук репчатый: на 67,7% — до 57,88 гривны;
  • морковь: на 80,5%— до 46,15 гривны.

Также в Институте аграрной экономики предупреждают, что повысится спрос на мясо перед праздниками. Это в свою очередь может стать причиной роста цен на 5–7%. При этом некоторые виды мяса уже прибавили в стоимости. В частности, цены с начала 2023 года повысились на:

  • говядину (гуляш и ребра), а также свинину (лопатка и ошейок) – на 1–3%, однако в феврале цены несколько снизились;
  • курятину (голень и бедра) — на 5-10%.

"С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудинки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3-2,8%", отметили специалисты.

По прогнозу экспертов, стоимость яиц перед Пасхальными праздниками может вырасти на 5-7%. Однако после праздников ожидается ценопад из-за поступления на рынок продукции новых партий от частных хозяйств.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу аналитиков Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики, в Украине этой весной снова могут измениться цены на полках магазинов в сторону роста. Эксперты прогнозируют удорожание молочной продукции и свинины.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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