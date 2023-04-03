Ціни в Україні — перед Великодніми святами подорожчають популярні продукти

Ціни на яйця можуть зрости на 5-7%

В українських магазинах перед Великоднем, який православні християни відзначатимуть 16 квітня, можуть зрости ціни на найбільш популярні продукти святкового столу. Зокрема, яйця можуть подорожчати на 5-7%.

Про це розповіли науковці з Інституту аграрної економіки.

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Які продукти можуть подорожчати

За словами фахівців, перед святами підвищаться у ціні овочі. Це продиктовано традиційним сезонним фактором, а також очікуваним підвищеним попитом.

"Тенденція до здорожчання овочів — на 7–10% — збережеться до кінця Великодніх свят", — пояснюють науковці.

З початку поточного року в країні серйозно подорожчали овочі, зокрема, через труднощі зі зберіганням на тлі перебоїв в електропостачанні. Зросли ціни на:

капусту білокачанну: на 93,8% — до 25,39 гривні за кілограм;

картоплю: на 7% — до 10,45 гривні;

цибулю ріпчасту: на 67,7% — до 57,88 гривні;

моркву: на 80,5% — до 46,15 гривні.

Також в Інституті аграрної економіки попереджають, що підвищиться попит на м'ясо перед святами. Це, своєю чергою, може стати причиною зростання цін на 5–7%. При цьому деякі види м'яса вже додали у вартості. Зокрема, ціни від початку 2023 року підвищилися на:

яловичину (гуляш та ребра), а також свинину (лопатка та ошийок) — на 1–3%, проте у лютому ціни дещо знизилися;

курятину (гомілку та стегна) — на 5–10%.

"З початком року у роздрібній мережі всі види м'яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та солоного сала. Ціни на них знизилися на 0,3–2,8%", — зауважили фахівці.

За прогнозом експертів, вартість яєць перед Великодніми святами може зрости на 5-7%. Проте після свят очікується цінопад через надходження на ринок продукції нових партій від приватних господарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків Центру досліджень продовольства Київської школи економіки, в Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції та свинини.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.