В Украине проверяют тепловые электростанции из-за аварийных ремонтов

Украинские теплоэлектростанции. Фото: Минэнерго

Министерство энергетики Украины объявило о проверках на тепловых электростанциях страны. Эти действия последовали после того, как министр энергетики Герман Галущенко распорядился Госэнергонадзору провести экстренные проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Проверка ТЭС в Украине

Сообщается, что поводом для проверки стал неожиданный и экстренный ввод в ремонт семи энергоблоков в предыдущий день.

Из-за этих ремонтных работ возник временный, но незначительный дефицит электроэнергии в пиковые вечерние часы, составляющий менее 1% от общего дневного потребления. При этом для устранения этого дефицита Украина получила экстренную помощь от энергетических систем Польши, Румынии и Словакии.

"Четыре энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером. Итак, было добавлено более 700 МВт мощности", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что причины непредвиденного ремонта и его необходимость будут уточнены в ходе проверок Госэнергонадзора, результаты которых будут опубликованы позже.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что специалисты Энергоатома успешно завершили запланированные работы по ремонту на всех девяти атомных блоках АЭС Украины. Теперь все энергоблоки, находящиеся на территории, контролируемой Украиной, функционируют на полную мощность.