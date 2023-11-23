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В Украине проверяют тепловые электростанции из-за аварийных ремонтов

23 ноября 2023 21:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине проверяют тепловые электростанции из-за аварийных ремонтов
Украинские теплоэлектростанции. Фото: Минэнерго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство энергетики Украины объявило о проверках на тепловых электростанциях страны. Эти действия последовали после того, как министр энергетики Герман Галущенко распорядился Госэнергонадзору провести экстренные проверки. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Сообщается, что поводом для проверки стал неожиданный и экстренный ввод в ремонт семи энергоблоков в предыдущий день.

Из-за этих ремонтных работ возник временный, но незначительный дефицит электроэнергии в пиковые вечерние часы, составляющий менее 1% от общего дневного потребления. При этом для устранения этого дефицита Украина получила экстренную помощь от энергетических систем Польши, Румынии и Словакии.

"Четыре энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером. Итак, было добавлено более 700 МВт мощности", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что причины непредвиденного ремонта и его необходимость будут уточнены в ходе проверок Госэнергонадзора, результаты которых будут опубликованы позже.

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Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что специалисты Энергоатома успешно завершили запланированные работы по ремонту на всех девяти атомных блоках АЭС Украины. Теперь все энергоблоки, находящиеся на территории, контролируемой Украиной, функционируют на полную мощность.

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