В Украине проверяют тепловые электростанции из-за аварийных ремонтов
Министерство энергетики Украины объявило о проверках на тепловых электростанциях страны. Эти действия последовали после того, как министр энергетики Герман Галущенко распорядился Госэнергонадзору провести экстренные проверки.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Проверка ТЭС в Украине
Сообщается, что поводом для проверки стал неожиданный и экстренный ввод в ремонт семи энергоблоков в предыдущий день.
Из-за этих ремонтных работ возник временный, но незначительный дефицит электроэнергии в пиковые вечерние часы, составляющий менее 1% от общего дневного потребления. При этом для устранения этого дефицита Украина получила экстренную помощь от энергетических систем Польши, Румынии и Словакии.
"Четыре энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером. Итак, было добавлено более 700 МВт мощности", — говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что причины непредвиденного ремонта и его необходимость будут уточнены в ходе проверок Госэнергонадзора, результаты которых будут опубликованы позже.
Напомним, что специалисты Энергоатома успешно завершили запланированные работы по ремонту на всех девяти атомных блоках АЭС Украины. Теперь все энергоблоки, находящиеся на территории, контролируемой Украиной, функционируют на полную мощность.
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