В Україні перевіряють теплові електростанції через аварійні ремонти

Українські теплоелектростанції. Фото: Міненерго

Міністерство енергетики оголосило про перевірки на теплових електростанціях країни. Ці дії відбулися після того, як міністр енергетики Герман Галущенко розпорядився Держенергонагляду провести екстрені перевірки.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Повідомляється, що приводом для перевірки стало несподіване та екстрене введення в ремонт семи енергоблоків у попередній день.

Через ці ремонтні роботи виник тимчасовий, але незначний дефіцит електроенергії в піковий вечірній годинник, що становить менш як 1% від загального денного споживання. Для усунення цього дефіциту Україна отримала екстрену допомогу від енергетичних систем Польщі, Румунії та Словаччини.

"Чотири енергоблоки ТЕС були підключені до енергосистеми ще вчора ввечері. Отже, було додано понад 700 МВт потужності", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що причини непередбаченого ремонту та його необхідність буде уточнено під час перевірок Держенергонагляду, результати яких будуть опубліковані пізніше.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що спеціалісти Енергоатому успішно завершили заплановані роботи з ремонту на всіх дев'яти атомних блоках АЕС України. Тепер усі енергоблоки, що знаходяться на території, яку контролює Україна, функціонують на повну потужність.