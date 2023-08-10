Государство проверит обоснованность получения выплат безработными

Центр занятости. Фото: Вечерний Киев

В условиях войны и тотального бюджетного дефицита правительство продолжает оптимизировать государственные расходы. На этот раз взгляд государства направлен на безработных, а точнее на тех, кто потенциально может этим статусом злоупотреблять. Таких в Украине всегда хватало. Например, человек мог длительный период получать значительные выплаты в связи с безработицей, являясь зарегистрированным в Государственном центре занятости, и при этом неофициально работать.

Во время войны ряды потенциальных нарушителей пополнились теми, кто, будучи зарегистрированным в качестве безработного в Украине, имел возможность уехать за границу и оформить там финансовые выплаты как беженец, или вообще устроиться за границей на работу.

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Вероятно, именно таких "хитрых" украинцев власти пытаются отлучить от государственных выплат, сэкономив бюджетные средства. Но о какой потенциальной экономии может идти речь?

Цена вопроса

Во время войны максимальные суммы выплат по безработице и сроки таких выплат значительно сократились — получать средства от государства можно не дольше 90 дней и в сумме, не превышающей минимальную зарплату. Для сравнения, до войны зарегистрированные безработные могли рассчитывать на ежемесячные выплаты в сумме до 100% зарплаты на предыдущем месте работы в течение целого года.

Сократилось и количество зарегистрированных безработных. Если до войны, в течение 2021 года в Государственном центре занятости было зарегистрировано почти 1,2 млн безработных, то в течение первого года войны количество зарегистрированных безработных снизилось до 868 тысяч. А в январе-мае 2023 года статус безработного имели суммарно чуть более 321 тысячи человек. На 1 июня 2023 года официальный статус безработного имели 119 тысяч украинцев, а на 1 июля — уже 113 тысяч.

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Следовательно, если бы, например, каждый официально зарегистрированный безработный в Украине в июне получил максимальную сумму выплат — 6700 гривен, то государственному бюджету это стоило бы почти 800 млн гривен. В годовом исчислении это почти 10 млрд гривен. Но с учетом того, что не все зарегистрированные в Службе занятости получают пособие по безработице, а средняя сумма выплат по состоянию на январь 2022 года (по данным Госстата) составляла 3800 гривен, максимально возможная сумма расходов государства на содержание безработных уменьшается вдвое — до около 5 млрд гривен в год.

Государство вынуждено хорошо считать свои деньги. Фото: google.com

А теперь основной вопрос — какую часть этой суммы составляют выплаты псевдобезработным? Для ответа на этот вопрос правительство, видимо, и решило вдоль и поперек проверить всех безработных. Не те сейчас времена, чтобы бесконтрольно государственными деньгами разбрасываться. Но главное здесь — чтобы вместе с водой не выплеснули ребенка. Ведь основную функцию Государственной службы занятости — помощь временно безработным — никто не отменял. А тем более в тяжелое военное время.

Как будут закручивать гайки

Для наведения порядка в государственных выплатах безработным Министерство экономики, Минфин и Министерство внутренних дел совместными усилиями разработали проект Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения, текст которого был обнародован для общественного обсуждения. То есть, это еще не принятый документ. Так что у общественности теоретически существует шанс повлиять на его содержание, чем непременно рекомендуем воспользоваться.

Следует отметить, что проверки обоснованности выплат, осуществляемых Государственной службой занятости, регулярно проводились и раньше. Только их эффективность, вероятно, была не очень высока. И то, на что закрывали глаза (возможно, не без пользы для тех, кто эти глаза закрывал) в мирные времена, теперь — непозволительная роскошь.

Итак, новый Порядок определяет механизм расследования обоснованности выплаты материального обеспечения на случай безработицы зарегистрированным безработным, предоставления им социальных услуг и пособия по частичной безработице.

Расследования будут производиться с целью проверки достоверности информации, предоставленной при регистрации безработного и в течение пребывания в этом статусе. Именно на основании этих данных назначаются выплаты и предоставляются социальные услуги.

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Будет проверяться также информация о безработном от различных государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также граждан. Подлежит проверке и информация от работодателей нынешнего безработного и физлиц-предпринимателей. Будет проверяться даже информация, опубликованная в СМИ.

Займутся проверками центры занятости.

Для проверки информацию будут получать из Единой информационно-аналитической системы государственной службы занятости, Государственного реестра общеобязательного социального страхования, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц–предпринимателей и общественных объединений.

Для проверки данных о безработном будет происходить обмен информацией между Государственным центром занятости, Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины, Минюстом и Администрацией Госпогранслужбы.

Безработных будут проверять вдоль и поперек. Фото: google.com

Если по результатам проверки окажется, что лицо не имело права получать выплаты по безработице, то придется вернуть государству средства. Возвращать придется, если:

окажется, что зарегистрированное как безработное лицо на самом деле работает и получает за это плату;

лицо не сообщит о выезде за границу или пребывании там сверх установленного срока;

предоставит недостоверную информацию на этапе регистрации в качестве безработного;

выйдет на пенсию.

Если вдруг вы не захотите возвращать средства государству или решите сделать это когда-то потом, — взыскание таких средств будет осуществляться в судебном порядке.

Что об этом думают юристы

Мнения опрошенных Новини.LIVE юристов относительно проекта нового порядка проверок безработных разнятся.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный считает, что обновлять указанный порядок проверок нужно однозначно. Более того — сделать это нужно было уже давно.

Измерить потенциальную эффективность нового порядка вряд ли возможно — хотя бы потому, что документ до его утверждения может претерпеть значительные изменения.

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Вместе с тем улучшение механизма проведения проверок обоснованности выплаты пособий по безработице сможет обезопасить государство от чрезмерных безосновательных выплат.

По мнению же адвоката, старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, государственная инициатива направлена исключительно на уменьшение объемов социальных выплат.

"Подход к этой проблеме, по моему мнению, принципиально не верен. Единственным основанием прекращения выплат по безработице может быть устройство на работу. Но Законом добавлены и другие основания, которые, по моему убеждению, нарушают саму суть социального страхования от безработицы. Фактически этим актом пытаются урегулировать вопросы относительно лиц, вынужденно находящихся за границей", — утверждает юрист.

Собеседник Новини.LIVE считает, что нововведение направлено исключительно на возможность лишения застрахованных лиц гарантированной помощи под вымышленными поводами и фактически подрывает доверие к государственным институтам.