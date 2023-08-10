Как и зачем государство будет проверять безработных

Человек в офисе. Фото: Unplush

Для наведения порядка в государственных выплатах безработным Министерство экономики, Минфин и Министерство внутренних дел совместными усилиями разработали проект Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения, текст которого был обнародован для общественного обсуждения. Документ еще не принят. Так что у общественности теоретически существует шанс повлиять на его содержание, чем непременно рекомендуем воспользоваться.

Новини.LIVE проанализировали указанный документ.

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Как будут проверять безработных

Новый Порядок определяет механизм расследования обоснованности выплаты материального обеспечения на случай безработицы зарегистрированным безработным, предоставления социальных услуг им и пособия по частичной безработице. Расследования будут производиться с целью проверки достоверности информации, предоставленной лицом при регистрации его как безработного и в течение пребывания в этом статусе. Именно на основании этих данных назначаются выплаты и предоставляются социальные услуги.

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Проверяться будет также информация о безработном от различных государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также граждан. Подлежит проверке и информация от работодателей нынешнего безработного и физлиц-предпринимателей. Будет проверяться даже информация, опубликованная в СМИ.

Займутся проверками центры занятости.

Для проверки информацию будут получать в Единой информационно-аналитической системе государственной службы занятости, Государственном реестре общеобязательного социального страхования, Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Безработных прошерстят вдоль и поперек. Фото: pixabay

Для проверки данных о безработном будет происходить обмен информацией между Государственным центром занятости, Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины, Минюстом и Администрацией Госпогранслужбы.

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Если по результатам проверки окажется, что лицо не имело права получать выплаты по безработице, то придется вернуть государству средства. Возвращать придется, если:

окажется, что зарегистрированное как безработное лицо на самом деле работает и получает за это плату;

лицо не сообщит о выезде за границу или пребывании там сверх установленного срока;

предоставит недостоверную информацию на этапе регистрации в качестве безработного;

выйдет на пенсию.

Если вдруг вы не захотите возвращать средства государству или решите сделать это когда-нибудь позже — взыскание таких средств будет осуществляться в судебном порядке.

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Напомним, в Украине во время войны наблюдается тенденция сокращения количества безработных. В частности, в июне этого года количество зарегистрированных безработных снизилось до 113,4 тысяч человек, из них большинство (80,7 тысяч) — женщины. Для сравнения, год назад насчитывалось 316,4 тысячи официальных безработных.

Количество зарегистрированных безработных, которым выплачивают пособие, сократилось за год с 264,9 до 47 тысяч. На время войны срок выплаты пособия по безработице не может быть больше 90 календарных дней. Максимальный размер выплат — 6,7 тысячи гривен.

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О том, как в Украине будут проверять безработных, и зачем это государству, — читайте более подробно в авторском материале "В Украине проверят всех безработных, не обманули ли они государство: как это будет и что это даст"