Как и зачем государство будет проверять безработных

В Украине проверят всех безработных: как и что это будет
Для наведения порядка в государственных выплатах безработным Министерство экономики, Минфин и Министерство внутренних дел совместными усилиями разработали проект Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения, текст которого был обнародован для общественного обсуждения. Документ еще не принят. Так что у общественности теоретически существует шанс повлиять на его содержание, чем непременно рекомендуем воспользоваться.
Новини.LIVE проанализировали указанный документ.
Как будут проверять безработных
Новый Порядок определяет механизм расследования обоснованности выплаты материального обеспечения на случай безработицы зарегистрированным безработным, предоставления социальных услуг им и пособия по частичной безработице. Расследования будут производиться с целью проверки достоверности информации, предоставленной лицом при регистрации его как безработного и в течение пребывания в этом статусе. Именно на основании этих данных назначаются выплаты и предоставляются социальные услуги.
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Проверяться будет также информация о безработном от различных государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также граждан. Подлежит проверке и информация от работодателей нынешнего безработного и физлиц-предпринимателей. Будет проверяться даже информация, опубликованная в СМИ.
Займутся проверками центры занятости.
Для проверки информацию будут получать в Единой информационно-аналитической системе государственной службы занятости, Государственном реестре общеобязательного социального страхования, Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Для проверки данных о безработном будет происходить обмен информацией между Государственным центром занятости, Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины, Минюстом и Администрацией Госпогранслужбы.
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Если по результатам проверки окажется, что лицо не имело права получать выплаты по безработице, то придется вернуть государству средства. Возвращать придется, если:
- окажется, что зарегистрированное как безработное лицо на самом деле работает и получает за это плату;
- лицо не сообщит о выезде за границу или пребывании там сверх установленного срока;
- предоставит недостоверную информацию на этапе регистрации в качестве безработного;
- выйдет на пенсию.
Если вдруг вы не захотите возвращать средства государству или решите сделать это когда-нибудь позже — взыскание таких средств будет осуществляться в судебном порядке.
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Напомним, в Украине во время войны наблюдается тенденция сокращения количества безработных. В частности, в июне этого года количество зарегистрированных безработных снизилось до 113,4 тысяч человек, из них большинство (80,7 тысяч) — женщины. Для сравнения, год назад насчитывалось 316,4 тысячи официальных безработных.
Количество зарегистрированных безработных, которым выплачивают пособие, сократилось за год с 264,9 до 47 тысяч. На время войны срок выплаты пособия по безработице не может быть больше 90 календарных дней. Максимальный размер выплат — 6,7 тысячи гривен.
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О том, как в Украине будут проверять безработных, и зачем это государству, — читайте более подробно в авторском материале "В Украине проверят всех безработных, не обманули ли они государство: как это будет и что это даст"