Як і навіщо держава перевірятиме безробітних

Людина в офісі. Фото: Unplush

Для наведення порядку в державних виплатах безробітним Міністерство економіки, Мінфін та Міністерство внутрішніх справ спільними зусиллями розробили проєкт Порядку розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплати матеріального забезпечення, текст якого оприлюднили для громадського обговорення. Документ ще не ухвалений. Тож у громадськості теоретично існує шанс вплинути на його зміст, чим неодмінно радимо скористатись.

Новини.LIVE проаналізували зазначений документ.

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Як перевірятимуть безробітних

Новий Порядок визначає механізм розслідування обґрунтованості виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрованим безробітним, надання соціальних послуг їм та допомоги по частковому безробіттю. Розслідування здійснюватимуться з метою перевірки достовірності інформації, поданої особою під час реєстрації її як безробітного та протягом перебування у цьому статусі. Саме на підставі цих даних призначаються виплати та надаються соціальні послуги.

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Перевірятиметься також інформація про безробітного від різних державних органів, підприємств, установ, організацій, а також громадян. Підлягає перевірці й інформація від роботодавців нинішнього безробітного та фізосіб-підприємців. Перевірятиметься навіть інформація, опублікована в ЗМІ.

Займатимуться перевірками центри зайнятості.

Для перевірки інформацію діставатимуть в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості, Державному реєстрі загальнообов’язкового соціального страхування, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Для перевірки даних щодо безробітного відбуватиметься обмін інформацією між Державним центром зайнятості, Державною податковою службою, Пенсійним фондом України, Мін’юстом та Адміністрацією Держприкордонслужби.

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Якщо за результатами перевірки виявиться, що особа не мала права отримувати виплати з безробіття, то доведеться повернути державі кошти. Повертати доведеться, якщо:

виявиться, що зареєстрована як безробітна особа насправді працює і отримує за це платню;

особа не повідомить про виїзд за кордон або перебування там понад встановлений термін;

подасть недостовірну інформацію на етапі реєстрації в якості безробітного;

вийде на пенсію.

Якщо, раптом, ви не захочете повертати кошти державі або вирішите зробити це якось згодом, — стягнення таких коштів здійснюватиметься в судовому порядку.

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Нагадаємо, в Україні за час війни спостерігається тенденція скорочення кількості безробітних. Зокрема, у червні цього року кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 113,4 тисячі осіб, з них більшість (80,7 тисячі) — жінки. Для порівняння, рік тому налічувалося 316,4 тисячі.

Кількість зареєстрованих безробітних, яким виплачують допомогу, скоротилася за рік з 264,9 до 47 тисяч. На час війни термін виплати допомоги з безробіття не може бути більший за 90 календарних днів. Максимальний розмір виплат — 6,7 тисячі гривень.

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Про те, як в Україні перевірятимуть безробітних, і навіщо це державі, — читайте більш докладно в авторському матеріалі "В Україні перевірять всіх безробітних, чи не обдурили вони державу: як це буде і що це дасть"