Пенсии в Украине — кто получит выплаты досрочно

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине пенсии, как правило, предоставляются гражданам после 60 лет. Однако некоторые категории имеют право на досрочные выплаты.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Ужесточение требований к стажу и пенсионному возрасту

По украинскому законодательству, при достижении 30 лет страхового стажа граждане в возрасте 60 лет могут выходить на "заслуженный отдых" по возрасту. Стаж в стране ежегодно растет, ожидается, что к 2028 году он должен составить 35 лет.

Пенсию по возрасту предоставляют не всем после 60 лет, ее можно получить в 63 и 65 лет соответственно. Так, если до 65 лет гражданин не сможет подтвердить 15 лет стажа, на пенсию не будет иметь права. В таком случае окажут социальную помощь от государства.

Досрочные пенсии

Некоторые украинцы могут получать пенсию досрочно. Это касается следующих категорий:

— инвалидов по зрению первой группы:

женщины — 40 лет, страховой стаж — 10 лет;

мужчины — 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа;

— граждан по особому состоянию здоровья:

мужчины — 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

женщины — 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

— военнослужащих. Это те, кто участвовал в обеспечении безопасности и обороны, имеет статус участника боевых действий;

— матерей, у которых пять или более детей, воспитали их до шестилетнего возраста. Речь также идет об отцах детей с инвалидностью с детства, которые воспитали их до шестилетнего возраста:

матери — 50 лет, не менее 15 лет стажа;

отцы — 55 лет, не менее 20 лет стажа;

— участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Речь идет о пострадавших:

женщинах — 50 лет, страховой стаж — 20 лет;

мужчинах — 55 лет при наличии стажа 25 лет.

Больше о пенсиях

Напомним, в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено проведение масштабной индексации пенсий. Однако некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат.

Также мы сообщали, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, что на фоне войны украинцам продолжают начислять пенсии и социальные выплаты. Однако изменение банковских реквизитов в некоторых случаях может привести к потере выплат.