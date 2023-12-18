В Украине подскочили цены на продукты на новогодний стол — сколько стоят

Семья за новогодним столом. Фото: pexels.com

Украинцы близятся к Новому году. Вместе с этим дорожают и цены на продукты. Новогоднее меню в этот раз будет на 8,4% дороже, чем годом ранее.

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол, обнародовали ученые Института аграрной экономики.

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Как подорожали продукты к новогоднему столу

По подсчетам экспертов, больше всего подорожали: картофель, грибы, свежие огурцы, мясомолочка, сладкая вода и алкоголь.

Для приготовления салута "оливье" по стандартному рецепту придется потратить в супермаркете 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем в декабре-2022.

Самыми дорогими ингредиентами салата стали:

колбаса — 127 грн за 0,5 кг (рост цен — на 10%, в зависимости от производителя);

соленые огурцы — 38 грн за 200 г (+9,2%);

180 г майонеза — 22,9 грн (+6,9%, в зависимости от марки).

"На картошку цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 штук (840 г) мы заплатим всего 11,68 грн. Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года — 45 грн за 0,5 кг." На остальные составляющие салата цены снизились: 6 шт. яиц стоят 34,56 грн (230 г) - 2,99 грн (на 54,4%)", — отметил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко

Мясные продукты весом 2,5 кг составят 936 грн. Это на 7,4% выше прошлогоднего показателя.

Как изменятся цены на мясо:

полкило сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 грн (рост на 8%);

полкило копченой подобрюшины - 247 грн (+4,2%);

биты из свинины — 260 грн (+4%);

1 кг куриного филе — 159 грн (+18,3%).

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 116,66 грн, а пачка масла сливочного (200 г) — 72,04 грн. Молочные продукты в этом году прибавили в цене 2,2-10,2%.

Стоимость овощей и фруктов

"Стоимость овощей составит в среднем 328,99 грн — на 29 % больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,8 грн, грибы (1 кг) — 120 грн (+54 %), перец сладкий ( 0,5 кг) — 67,19 грн (+12,9 %), огурцы свежие (0,5 кг) — 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) — 68 грн. ,5%) А фрукты будут стоить 170,2 грн (+0,8%): за 2 кг мандаринов нужно отдать 100 грн, 1 кг бананов — в среднем 59 грн, 1 лимон (200 г) — 11,2 грн" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что удорожание цен на продукты в основном вызвано сокращением производства, подорожанием горючего, перебоями и усложнениями логистики.

Напомним, на украинском рынке фиксируют резкое удорожание двух главных продуктов из борщового набора . Значительно больше придется платить за морковь и капусту.