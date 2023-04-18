Штрафы для водителей — какие наказания предлагают ввести

Полицейский патруль в Киеве. Фото: google.com

В Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.

Речь идет о законопроекте №9210, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Как изменятся суммы штрафов для водителей

Как говорится в пояснительной записке, одной из причин возникновения аварий и тяжелых последствий является управление транспортом, который имеет существенные технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудован, не отвечает техническим параметрам производителя.

Проект закона предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Прежде всего, предполагается повышение штрафа за управление транспортом, эксплуатация которого запрещена из-за технических неисправностей, или незаконно переоборудованного — до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, с 340 грн до 850 грн.

То же нарушение, однако с использованием транспорта для перевозки пассажиров, груза или почты, влечет наложение штрафа в размере 1700 грн вместо нынешних 680 грн.

За вождение без действующего сертификата соответствия техническим нормам будет ждать штраф 850 грн.

За любое повторное нарушение в течение года грозит двойной штраф, а за систематическое (три и более года) в случае аварии из-за неисправности — тройной штраф. То есть 2550 грн за управление неисправным авто или 5100 грн — за неисправное авто для перевозок с лишением права вождения сроком до полугода и с конфискацией транспорта (или без нее).

Наказание для пассажиров

Кроме того, проект предлагает ввести наказание для пассажиров, не пользующихся шлемами или ремнями безопасности. Штраф будет составлять 510 грн. Сейчас ответственность за непристегнутых пассажиров несут только водители.

Еще народные депутаты планируют запретить эксплуатацию ввозимых из-за рубежа авто, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие требованиям технических регламентов (от "Евро-2" до "Евро-6"), а также экологическим нормам.

Ввоз на таможенную украинскую территорию и первая государственная регистрация автомобиля будет производиться только после предоставления указанных документов.

Напомним, в 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.