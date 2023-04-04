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З українців стягнуть податки за деякі авто: які загрожують штрафи

4 квітня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки на авто — кому загрожують штрафи
Йдеться про дорогі машини
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і йому не більше п'яти років.

Така вимога прописана у статті 267 Податкового кодексу України.

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Скільки і коли треба платити податок

Розмір транспортного податку становить 25 тис. грн за календарний рік і за кожне авто, що підпадає під оподаткування. За ті автівки, які були придбані упродовж року, податок необхідно сплачувати, починаючи з місяця, коли водій отримав право власності — здійснено реєстрацію. Якщо машину придбали протягом року, декларацію потрібно подати упродовж місяця з дати виникнення права власності на транспорт, а податок необхідно сплатити, починаючи з місяця, коли виникло таке право.

Штрафи за несплату податку

У разі, якщо податок на розкіш не сплатити за 60 днів, його розмір зросте. Якщо за перші 90 днів — доплюсують 10% до штрафу, після 90 днів — вже 20%. Якщо зовсім не платити, то авто чи інше майно можуть арештувати під "податкову заставу".

При цьому власник зможе надалі користуватися машиною, проте продати чи подарувати її не зможе. Податкова може забрати авто, продати його, а з вирученої суми отримати платіж, повернувши здачу ексвласникові. Зазвичай до такого розвитку подій не доходить і боржники після податкової застави самі платять за рахунками.

Моделі авто можна перевірити у спеціальному списку.

Якщо авто купили посеред року

У такому разі суму податку поділять. Наприклад, якщо транспорт продали у травні, необхідно сплатити за п'ять місяців, а новому власнику – решту. 25 тисяч потрібно поділити на 12 та помножити на п'ять. Отримана число — 10,4 тисяч — буде сумою податку.

Якщо авто вкрали, то платити не потрібно. Лише треба довести, подавши заяву до поліції, яка внесе інформацію у реєстр.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Вони можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.

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