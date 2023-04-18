Штрафи для водіїв — які покарання пропонують ввести

Поліцейський патруль в Києві. Фото: google.com

В Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.

Йдеться про законопроєкт №9210, зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Як зміняться суми штрафів для водіїв

Як йдеться у пояснювальній записці, однією з причин виникнення аварій та тяжких наслідків є керування транспортом, що має суттєві технічні несправності, самовільно чи технічно погано переобладнаний, не відповідає технічним параметрам виробника.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Насамперед передбачається підвищення штрафу за керування транспортом, експлуатацію якого заборонено через технічні несправності, чи незаконно переобладнаного — до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з 340 грн до 850 грн.

Те саме порушення, проте з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1700 грн замість нинішніх 680 грн.

За керування авто без чинного сертифіката відповідності технічним нормам чекатиме штраф 850 грн.

За будь-яке повторне порушення протягом року загрожуватиме подвійний штраф, а за систематичне (три та більше за рік) у разі аварії через несправність — потрійний штраф. Тобто 2550 грн за керування несправним авто або 5100 грн — за несправне авто для перевезень з позбавленням права керування терміном до пів року і з конфіскацією транспорту (або без неї).

Покарання для пасажирів

Окрім того, проєкт пропонує ввести покарання для пасажирів, які не користуються шоломами чи ременями безпеки. Штраф становитиме 510 грн. Зараз відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть виключно водії.

Ще народні депутати планують заборонити експлуатацію транспорту, що ввезені з-за кордону, не мають документів, що засвідчують відповідність авто вимогам технічних регламентів (від "Євро-2" до "Євро-6"), а також екологічним нормам.

Ввезення на митну українську територію та перша державна реєстрація авто відбуватиметься тільки після надання зазначених документів.

Нагадаємо, у 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.