Налоги на авто — в январе 2024 года изменились суммы за регистрацию

В Украине повысили налог на авто — как изменились суммы
В Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.
Об этом говорится на официальном сайте правительства.
Как изменились суммы за регистрацию авто
Повышение налога на легковые авто произошло на основе увеличения размера прожиточного минимума, от которого зависит его величина.
В январе прожиточный минимум установлен на уровне 3,028 тыс. грн.
Размер налога установили так:
- 3% — для авто, стоимость которого превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- 4% — для автомобилей, цена которых больше 165, но не выше 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- 5% — в случае, если объект налогообложения больше 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
По правилам, независимо от того, автомобиль новый или б/у, при первой регистрации в стране должен уплачиваться сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Расчет зависит от стоимости легковушки без учета НДС:
- не более или равна 499,62 тыс. грн — 3%;
- свыше 499,62 тыс. грн, но не более или равняется 878,12 тыс. грн — 4%;
- свыше 878,12 тыс. грн — 5%.
Что еще стоит знать
Напомним, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.
Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.
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