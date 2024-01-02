Налоги на авто — в январе 2024 года изменились суммы за регистрацию

Водитель за рулем. Фото: Unplush

В Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.

Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Читайте также:

Как изменились суммы за регистрацию авто

Повышение налога на легковые авто произошло на основе увеличения размера прожиточного минимума, от которого зависит его величина.

В январе прожиточный минимум установлен на уровне 3,028 тыс. грн.

Размер налога установили так:

3% — для авто, стоимость которого превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

4% — для автомобилей, цена которых больше 165, но не выше 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5% — в случае, если объект налогообложения больше 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По правилам, независимо от того, автомобиль новый или б/у, при первой регистрации в стране должен уплачиваться сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Расчет зависит от стоимости легковушки без учета НДС:

не более или равна 499,62 тыс. грн — 3%;

свыше 499,62 тыс. грн, но не более или равняется 878,12 тыс. грн — 4%;

свыше 878,12 тыс. грн — 5%.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.