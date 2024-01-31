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В Украине планируют дважды повысить тариф на воду — что известно

31 января 2024 09:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду в 2024 году — в Украине планируют дважды поднять цены
Водопроводная вода. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вновь рассматривают возможность повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод водоканалов. Рост цен предлагают осуществить в две волны в 2024 году.

Об этом свидетельствует решение регулятора, принятое 30 января.

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Повышение тарифов на воду в 2024 году

Как отметил руководитель Нацкомиссии по тарифам Константин Ущаповский, решение об обновлении цен на воду не является окончательным, только выносится на обсуждение. Регулятор планирует повысить тарифы в два этапа: с 1 апреля и 1 июля.

Комиссия рассматривает предложение изменения оптового тарифа на водоснабжение и водоотвод для водоканалов. В частности, для водоканала в Ужгороде предлагают так поднять тарифы:

  • с 10,63 грн до 11,88 грн за один кубический метр без НДС — с 1 апреля.

Подобные изменения намерены ввести для других водоканалов, в частности:

  • "Львовводоканала";
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпрома";
  • "Черновцыводоканала";
  • "Дрогобычводоканала".

Рассматривают вопросы новых тарифов на водоснабжение для остальных потребителей.

Причины подорожания услуги

Согласно пояснительной записке, причиной изменения тарифов в 2024 году являются:

  • рост затрат на электрическую энергию;
  • увеличение расходов на оплату труда с 1 июля 2024 г.;
  • повышение затрат на амортизацию.

Последний раз тарифы на водоснабжение и водоотвод пересматривались в начале 2022 года.

Летом 2023 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не позволили повысить тариф на воду для крупных городов.

В правительстве назвали такой шаг неприемлемым во время войны. В то же время продолжили предоставлять дотации для местных бюджетов на покрытие разницы в тарифах.

Однако в небольших украинских городах власти имеют право повышать тарифы на воду и водоотвод. В частности, в этом году местные власти в Остроге и Кропивницком повысили тарифы на воду, поскольку цены намного ниже экономически обоснованных.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году диапазон цены за киловатт электроэнергии для бытовых потребителей не превысит 3,5–4 грн. Рост стоимости вряд ли достигнет 6 грн за киловатт, анонсированных Комитетом по энергетическим и ЖКХ вопросам ВРУ.

Также мы писали, что в компании по снабжению электроэнергией Yasno уточнили детали начисления штрафов и пени из-за задолженности. Также известно, когда начнутся первые обесточивания неплательщиков.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
вода
цены
НКРЭКУ

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