Тарифи на воду у 2024 році — в Україні планують двічі підняти ціни

В Україні планують двічі підвищити тариф на воду — що відомо
У Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.
Про це свідчить рішення регулятора, ухвалене 30 січня.
Підвищення тарифів на воду в 2024 році
Як зазначив керівник Нацкомісії з тарифів Костянтин Ущаповський, рішення про оновлення цін на воду не є остаточним, лише виноситься на обговорення. Регулятор планує підвищити тарифи у два етапи: з 1 квітня та 1 липня.
Комісія розглядає пропозицію зміни гуртового тарифу на водопостачання та водовідведення для водоканалів. Зокрема, для водоканалу в Ужгороді пропонують підняти тарифи:
- з 10,63 грн до 11,88 грн за один кубічний метр з ПДВ — з 1 квітня.
Подібні зміни мають намір запровадити для інших водоканалів, зокрема:
- "Львівводоканалу";
- "Івано–Франківськводоекотехпрому";
- "Чернівціводоканалу";
- "Дрогобичводоканалу".
Розглядають питання щодо нових тарифів на водопостачання для решти споживачів.
Причини подорожчання послуги
Відповідно до пояснювальної записки, причиною зміни тарифів у 2024 році є:
- зростання витрат на електричну енергію;
- збільшення витрат на оплату праці з 1 липня 2024 року;
- підвищення витрат на амортизацію.
Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали на початку 2022 року.
Влітку 2023-го Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не дозволили підвищити тариф на воду для великих міст.
В уряді назвали такий крок неприйнятним під час війни. Натомість продовжили надавати дотації для місцевих бюджетів на покриття різниці у тарифах.
Проте у невеликих українських містах влада має право підвищувати тарифи на воду та водовідведення. Зокрема, цьогоріч місцева влада в Острозі та Кропивницькому підвищила тарифи на воду, оскільки ціни набагато нижчі за економічно обґрунтовані.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році діапазон ціни за кіловат електроенергії для побутових споживачів не перевищуватиме 3,5–4 грн. Зростання вартості навряд чи сягне 6 грн за кіловат, анонсованих Комітетом з енергетичних та ЖКГ питань ВРУ.
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