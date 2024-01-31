Тарифи на воду у 2024 році — в Україні планують двічі підняти ціни

Водопровідна вода. Фото: Freepik

У Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.

Про це свідчить рішення регулятора, ухвалене 30 січня.

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Підвищення тарифів на воду в 2024 році

Як зазначив керівник Нацкомісії з тарифів Костянтин Ущаповський, рішення про оновлення цін на воду не є остаточним, лише виноситься на обговорення. Регулятор планує підвищити тарифи у два етапи: з 1 квітня та 1 липня.

Комісія розглядає пропозицію зміни гуртового тарифу на водопостачання та водовідведення для водоканалів. Зокрема, для водоканалу в Ужгороді пропонують підняти тарифи:

з 10,63 грн до 11,88 грн за один кубічний метр з ПДВ — з 1 квітня.

Подібні зміни мають намір запровадити для інших водоканалів, зокрема:

"Львівводоканалу";

"Івано–Франківськводоекотехпрому";

"Чернівціводоканалу";

"Дрогобичводоканалу".

Розглядають питання щодо нових тарифів на водопостачання для решти споживачів.

Причини подорожчання послуги

Відповідно до пояснювальної записки, причиною зміни тарифів у 2024 році є:

зростання витрат на електричну енергію;

збільшення витрат на оплату праці з 1 липня 2024 року;

підвищення витрат на амортизацію.

Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали на початку 2022 року.

Влітку 2023-го Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не дозволили підвищити тариф на воду для великих міст.

В уряді назвали такий крок неприйнятним під час війни. Натомість продовжили надавати дотації для місцевих бюджетів на покриття різниці у тарифах.

Проте у невеликих українських містах влада має право підвищувати тарифи на воду та водовідведення. Зокрема, цьогоріч місцева влада в Острозі та Кропивницькому підвищила тарифи на воду, оскільки ціни набагато нижчі за економічно обґрунтовані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році діапазон ціни за кіловат електроенергії для побутових споживачів не перевищуватиме 3,5–4 грн. Зростання вартості навряд чи сягне 6 грн за кіловат, анонсованих Комітетом з енергетичних та ЖКГ питань ВРУ.

Також ми писали, що у компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.