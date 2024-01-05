Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса — что ждет украинцев

Женщина за ноутбуком. Фото: Freepic

В январе 2024 года начнется обсуждение проекта нового Трудового кодекса, разработанного Минэкономики. Среди предлагаемых изменений — отказ от бумажных трудовых книжек и легализация различных форм занятости.

Об этом сообщила глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко .

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Как изменится Трудовой кодекс Украины

По словам министра экономики, рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года, который уже давно не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Поэтому цель изменений Трудового кодекса – создать условия, чтобы желающие работать могли это делать беспрепятственно.

Юлия Свириденко заявила, что в новом законодательстве о труде планируется легализовать различные формы занятости. В частности:

дистанционную работу,

надомную работу,

нефиксированное рабочее время.

"Диджитализируем сбор информации о работнике. Больше не нужны будут бумажные трудовые книжки. Будем бороться с мобингом и многое другое. Наша цель — создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать беспрепятственно", — добавила министерша.

Также документ предлагает свести к минимуму госзаказ в вузах. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию, подчеркнула глава Минэкономики.

"Грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы — максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности, значительно выше, чем при нынешних условиях», — пояснила Свириденко.

По ее словам, еще одним важным шагом по пути обновления рынка труда в Украине станет модернизация Государственной службы занятости. В частности, предусмотрена цифровизация 90% процессов и широкая сеть партнерств с тренинговыми компаниями, компаниями по подбору персонала, а также с общественными организациями, занимающимися социальными проектами.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинский рынок труда в 2024 году сохранит тенденцию прошлых лет. Большинство предприятий ключевых отраслей экономики намерены зафиксировать текущее количество работников, однако некоторые заявили о намерении существенного сокращения персонала .