Ринок праці 2024 — якій сфері загрожує звільнення чверті працівників

Трудова книжка. Фото: dcz.gov.ua

Український ринок праці у 2024 році збереже тенденцію попередніх років. Більшість підприємств ключових галузей економіки мають намір зафіксувати поточну кількість працівників, однак деякі заявили про намір суттєвого скорочення персоналу.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України (НБУ).

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Яким сферам загрожує звільнення працівників

За даними проведеного опитування підприємств, деякі з них серйозно налаштовані на зміни в обсягах штатів — звільнення працівників переважатимуть наймання. Настрої переважно негативні лише в кількох галузях, свідчать підсумки Індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

Так, підприємства промисловості планують:

залишити поточну чисельність співробітників — 78%;

взяти на роботу нових працівників — 6%;

проведуть звільнення — 15% (у 2,5 раза більше за число тих, хто планує збільшити штат).

Планують серйозні зміни будівельні підприємства:

залишать чинну кількість співробітників — 70%;

наймуть нових працівників — 5%;

проведуть звільнення — 25% (у п'ять разів більше за тих, хто готовий збільшити штат).

При цьому будівельні підприємства хоч і пом’якшили, однак третій місяць поспіль дають найбільш песимістичні оцінки результатів діяльності (за підсумком грудня 2023 року). Причиною є сезонне зниження економічної активності, зменшення інвестиційного попиту та нестача кваліфікованого персоналу на тлі війни.

У сфері послуг ситуація може змінитися так:

залишать поточну чисельність співробітників — 80%;

наймуть нових працівників — 7%;

проведуть звільнення — 13% (практично удвічі більше за число тих, хто готовий збільшити штат).

Позитивну динаміку має продемонструвати сфера торгівлі. Там наймання будуть переважати над звільненнями працівників — 9% проти 8%. Також переважна більшість компаній цієї сфери не планує чіпати кількість співробітників — 84%.

Варто зауважити, що в Україні зростає середня заробітна плата. У номінальному вимірі на кінець 2023 року становила 18,52 тис. гривень, наступного — має підвищитися до 21,8 тис. гривень. На такі показники розраховує уряд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд виділив додаткові кошти на розвиток бізнесу та створення підприємств задля сприяння зайнятості населення. Тепер бюджет, передбачений на надання грантів, перевищує 3 млрд гривень.

Також ми писали, що на ринку праці з'являється чимало різноманітних вакансій для людей похилого віку. При цьому із заробітною платою, вищою за середню в країні.