Украина рассматривает возможность налогообложения переводов, денежных подарков и эпизодических доходов

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно правительство одобрило Национальную стратегию доходов, которая вводит новые налоговые меры, в том числе увеличение налогов. Настоящий документ является частью сотрудничества с Международным валютным фондом. Стратегия, объемом 147 листов, вызвала обсуждение через свои новации, в частности, уменьшение упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и возвращение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Однако больше обсуждений вызвала инициатива облагать налогом все переводы на банковские карточки физических лиц по ставке НДФЛ — 18%.

Подробнее о налоговых новациях рассказали УНІАН.

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По словам экономистов, идея облагать налогом банковские переводы, выходящие за пределы официальной заработной платы, не нова, поскольку граждане обязаны декларировать все полученные доходы согласно Налоговому кодексу. Сейчас у налоговой нет доступа к информации о поступлениях на банковские карты, но согласно Национальной стратегии доходов это может измениться, и налоговые органы получат доступ к такой информации.

Это может повлиять на налогообложение доходов, полученных вне предпринимательской деятельности. Последствия этой инициативы появятся в том, что по каждой транзакции на карточках граждане обязаны будут платить государству. Как именно это будет реализовано – необходимо ли платить дополнительные 18% непосредственно через банковское приложение вместе с комиссией, нужно ли будет формировать отчеты для налоговой и перечислять "дань" постфактум — пока неизвестно. Очевидно, что дискуссии продолжаются и должностные лица намерены внести решение в 2024 году.

Нужно ли платить налоги с подработок и донатов

Это не единственная инициатива, которая может поменять налоговую систему. Законопроект №10166, предусматривающий регистрацию и налогообложение нерегулярных видов деятельности, уже зарегистрирован в парламенте. Если его утвердят, то лицо, имеющее постоянное место работы, предоставляет услуги в свободное время (например, репетиторство, перевод, уход за детьми и т.п.), должно будет регистрировать эту деятельность и платить налог.

Законопроект предусматривает специальный режим налогообложения для физических лиц без регистрации в качестве предпринимателей. Если лицо осуществляет нерегулярные услуги и получает за это оплату, оно должно регистрировать соответствующий счет. Согласно законопроекту, поступающие на этот счет средства будут облагаться налогом 6%, а остальные — по ставке НДФЛ 18%.

Законопроект признает, что существующая система налогообложения негибкая для физических лиц, получающих дополнительный доход в нерегулярный период времени. Поэтому вводится специальный режим налогообложения для таких случаев. Если годовой доход от нерегулярной деятельности не превышает 153 минимальных заработных плат, налог будет составлять 6%, в противном случае будет применяться ставка 18%.

Согласно Нацстратегии доходов, налоговая в будущем будет иметь доступ к банковским счетам физических лиц, что позволит облагать налогом все доходы физических лиц в размере 18%. Но эксперты указывают на то, что, несмотря на новый закон, люди могут избежать регистрации, если у налоговой нет доступа к их счетам.

Относительно подарков и благотворительных взносов эксперты указывают, что по закону подарки также облагаются налогом на 18%. Однако если лицо является зарегистрированным волонтером и получает благотворительные взносы, такие поступления освобождаются от налогообложения.

Что еще нужно знать

Что касается выполнения Стратегии правительства, эксперты отмечают, что это пока только план и видение чиновников, а как это будет реализовано на практике, пока неизвестно. Есть сомнения в том, насколько быстро и эффективно эти изменения будут внедрены.

Экономисты отмечают, что какие-либо новации в налогообложении требуют изменений в законодательстве, а это компетенция Верховной Рады, а не Кабинета министров. Следовательно, принятие любых изменений в налогообложении возможно только при поддержке парламента. Будут ли депутаты готовы поддержать такие непопулярные решения, станет известно в 2024 году.

Эксперты также указывают на то, что нормы, изложенные в Стратегии, отвечают требованиям Европейского Союза. Следовательно, даже если депутаты не примут предложенные налоговые изменения в их текущем виде, нужно будет искать компромисс для соответствия европейским стандартам. И из-за того, что Украина стремится в Европу, эти изменения отражают европейские нормы, предусматривающие высокий уровень налогообложения для обеспечения социальных программ.

Напомним, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.

Также мы писали о том, что правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины (НСГУ) на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.