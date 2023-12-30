Україна розглядає можливість оподаткування переказів, грошових подарунків та епізодичних прибутків

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно уряд схвалив Національну стратегію доходів, яка запроваджує нові податкові заходи, зокрема збільшення податків. Цей документ є частиною співпраці з Міжнародним валютним фондом. Стратегія, обсягом 147 листків, викликала обговорення через свої новації, зокрема зменшення спрощеної системи оподаткування для підприємців та повернення прогресивної шкали оподаткування для фізичних осіб. Однак найбільше обговорень викликала ініціатива оподатковувати всі перекази на банківські картки фізичних осіб за ставкою ПДФО – 18%.

Детальніше про податкові новації розповіли УНІАН.

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За словами економістів, ідея оподатковувати карткові перекази, що виходять за межі офіційної заробітної плати, не є новою, оскільки громадяни зобов'язані декларувати всі отримані доходи згідно з Податковим кодексом. Зараз податкова не має доступу до інформації про надходження на банківські картки, але згідно з Національною стратегією доходів це може змінитися, і податкові органи отримають доступ до такої інформації.

Це може вплинути на оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю. Наслідки цієї ініціативи виявляться у тому, що з кожної транзакції на картках громадяни зобов'язані будуть сплачувати державі. Як саме це буде реалізовано – чи буде необхідно сплачувати додаткові 18% безпосередньо через банківський додаток разом із комісією, чи потрібно буде формувати звіти для податкової та перераховувати "данину" після факту — наразі невідомо. Очевидно, що дискусії продовжуються, і посадовці мають намір ухвалити рішення у 2024 році.

Чи потрібно платити податки з підробітків та донатів

Це не єдина ініціатива, яка може змінити податкову систему. Законопроєкт №10166, що передбачає реєстрацію та оподаткування нерегулярних видів діяльності, вже зареєстровано у парламенті. Якщо його затвердять, то особа, яка має постійне місце роботи, надає послуги у вільний час (наприклад, репетиторство, переклад, догляд за дітьми тощо), повинна буде реєструвати цю діяльність та сплачувати податок.

Законопроєкт передбачає спеціальний режим оподаткування для фізичних осіб без реєстрації як підприємців. Якщо особа здійснює нерегулярні послуги та отримує за це оплату, вона повинна реєструвати відповідний рахунок. Згідно законопроєкту, кошти, що надходять на цей рахунок, будуть оподатковуватися 6%, а решта — за ставкою ПДФО 18%.

Законопроєкт визнає, що існуюча система оподаткування негнучка для фізичних осіб, які отримують додатковий дохід в нерегулярний період часу. Тому вводиться спеціальний режим оподаткування для таких випадків. Якщо річний дохід від нерегулярної діяльності не перевищує 153 мінімальні заробітні плати, податок складатиме 6%, в іншому випадку застосовуватиметься ставка 18%.

Згідно з Нацстратегією доходів, податкова в майбутньому матиме доступ до банківських рахунків фізичних осіб, що дозволить оподатковувати всі надходження податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18%. Але експерти вказують на те, що, незважаючи на новий закон, люди можуть уникнути реєстрації, якщо податкова не матиме доступу до їхніх рахунків.

Щодо подарунків та благодійних внесків, експерти вказують, що за законом подарунки також оподатковуються на 18%. Однак якщо особа є зареєстрованим волонтером і отримує благодійні внески, такі надходження звільняються від оподаткування.

Що ще треба знати

Щодо виконання Стратегії уряду, експерти наголошують, що це поки що лише план і бачення урядовців, а як це буде реалізовано на практиці, поки що невідомо. Є певні сумніви в тому, наскільки швидко та ефективно ці зміни будуть впроваджені.

Економісти зазначають, що будь-які новації в оподаткуванні вимагають змін в законодавстві, а це компетенція Верховної Ради, а не Кабінету міністрів. Отже, прийняття будь-яких змін в оподаткуванні можливе лише за умови підтримки парламенту. А чи будуть депутати готові підтримати такі непопулярні рішення, стане відомо у 2024 році.

Експерти також вказують, що норми, викладені у Стратегії, відповідають вимогам Європейського Союзу. Отже, навіть якщо депутати не приймуть запропоновані податкові зміни в їхньому поточному вигляді, потрібно буде шукати компроміс для відповідності європейським стандартам. І через те, що Україна прагне до Європи, ці зміни є відображенням європейських норм, які передбачають високий рівень оподаткування для забезпечення соціальних програм.

Нагадаємо, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.

Також ми писали про те, що Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України (НСДУ) на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.