Налоговые проверки — что ждет бизнес в июле

Человек работает в офисе. Фото: Unplush

В Украине с 1 июля 2023 года власти планируют вернуть налоговые проверки. Соответствующий законопроект № 8401 ждет второго чтения в Верховной Раде.

О том, к чему следует готовиться бизнесу, рассказала юрист Наталья Куриленко.

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Проведение налоговых проверок

Как отметила специалист, ввиду российской агрессии в проекте закона предусмотрели условия для безопасного осуществления налоговых проверок. Документальные и фактические проверки будут проводить в следующих условиях:

доступ, допуск к территориям, помещениям и имуществу и т.п., связанным с объектами налогообложения;

доступ, допуск к финансово-хозяйственным документам, связанным с исчислением и необходимостью уплаты налогов;

осуществление инвентаризации средств, материальных ценностей, наличных денег.

Как объясняет юрист, при наличии вышеуказанных условий возможно проведение проверок налоговиками. В то же время, каким образом налогоплательщики должны подтверждать наличие или отсутствие указанных условий в законопроекте не указано.

Документальные проверки, начавшиеся до войны, должны возобновиться на неиспользованный срок. Если не будет безопасных условий для проведения таких проверок, их могут остановить на основании приказа руководства контролирующих органов к устранению препятствий. Копии таких приказов будут размещать в электронных кабинетах налогоплательщиков и отправлять на электронные адреса. В то же время, кто, как и в какие сроки должен устранить такие препятствия в законопроекте также не указано.

Остается открытым вопрос, что делать в случае, если помещение плательщика повреждено, доступ к необходимым документам невозможен или они уничтожены, или объекты для инвентаризации недоступны. Поэтому именно на плечи налогоплательщиков ляжет ответственность о необходимости уведомления контролирующих органов об отсутствии условий для безопасной проверки, даже если они не будут знать или будут проверяться.

Негативным моментом является то, что документы, которые сможет проверять налоговая, начинаются с 2017 года (поскольку сроки давности остановили еще во время пандемии) и теперь у налоговиков "развязаны" руки.

Еще одним "бонусом" станет отмена штрафов при оплате начисленных налогов. Так, если суммы налогов уплатить в течение 30 дней, начисленные штрафные санкции будут отменены вместе с пеней. Однако и обжаловать соответствующие налоговые решения будет невозможно.

Минфин планирует получить в рамках законопроекта №8401 всего за половину года около 10 млрд гривен. В то же время результаты проверок и их правомерность прогнозированы, однако не в пользу самих налогоплательщиков, добавила юрист.

Возврат штрафов

Ожидается, что вернутся существовавшие до войны штрафы. В частности, за работу без кассовых/РРО. С 1 января прошлого года многие предприниматели уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство отменило такую необходимость.

Еще предусмотрены штрафы за то, что бизнес не был зарегистрирован в размере от 17 тыс. до 85 тыс. грн. Такое наказание за осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации как субъекта ведения хозяйства предусмотрено ст. 165 Кодекса Украины.

Также к вышеуказанной сумме придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора, штраф за несвоевременную уплату 20% налога за все время незаконного функционирования бизнеса.

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Напомним, за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.