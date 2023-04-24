Допомога ФОПам та найманим працівникам — хто має право та як отримати

Мобільний застосунок держпослуг "Дія". Фото: Ukraine.ua

В Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Хто має право на допомогу

Послуга буде доступною упродовж року, зокрема для тих, хто отримував фінансову допомогу 2022 року. Суму не потрібно повертати державі чи платити з неї податки. Також не варто хвилюватися з приводу перевірок підприємства. Підприємці не можуть звільнити співробітників, які отримали допомогу.

Заявки на отримання допомоги дозволяють додатково отримати виплати з коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення допомоги та її розмір ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування. Подати заявки можна упродовж 30 днів з дня запровадження "червоної" зони в області, де провадиться діяльність.

Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

середня зарплата за попередній квартал не перевищує 30 тис. грн на місяць;

не працюють за сумісництвом.

ФОПи, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

сплатили ЄСВ не менш ніж за шість місяців протягом 2020 року;

вели діяльність станом на останній день попереднього місяця;

не є найманими працівниками одночасно.

Зробити це можна як на порталі державних послуг "Дія", так і в застосунку. Зараз послуга доступна на порталі та на пристроях Android у Play Market, очікується згодом для Apple у App Store.

Як оформити допомогу у Дії

Передусім потрібно завантажили застосунок. А далі здійснити наступні кроки:

авторизуватися у застосунку через онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ;

у розділі "Послуги" обрати "Отримати допомогу";

Дія в автоматичному режимі перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам отримання допомоги;

обрати область, в якій здійснюється діяльність;

потрібно підтвердити поточне місце роботи;

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок);

отримати сповіщення про обробку заяви.

Нагадаємо, українські підприємці можуть оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро. Реєстрація буде доступна ще кілька днів — до 25 квітня 2023 року.

Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.