Допомога ФОПам та найманим працівникам: хто має право та як отримати
В Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Хто має право на допомогу
Послуга буде доступною упродовж року, зокрема для тих, хто отримував фінансову допомогу 2022 року. Суму не потрібно повертати державі чи платити з неї податки. Також не варто хвилюватися з приводу перевірок підприємства. Підприємці не можуть звільнити співробітників, які отримали допомогу.
Заявки на отримання допомоги дозволяють додатково отримати виплати з коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення допомоги та її розмір ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування. Подати заявки можна упродовж 30 днів з дня запровадження "червоної" зони в області, де провадиться діяльність.
Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:
- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;
- організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;
- середня зарплата за попередній квартал не перевищує 30 тис. грн на місяць;
- не працюють за сумісництвом.
ФОПи, якщо:
- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;
- сплатили ЄСВ не менш ніж за шість місяців протягом 2020 року;
- вели діяльність станом на останній день попереднього місяця;
- не є найманими працівниками одночасно.
Зробити це можна як на порталі державних послуг "Дія", так і в застосунку. Зараз послуга доступна на порталі та на пристроях Android у Play Market, очікується згодом для Apple у App Store.
Як оформити допомогу у Дії
Передусім потрібно завантажили застосунок. А далі здійснити наступні кроки:
- авторизуватися у застосунку через онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ;
- у розділі "Послуги" обрати "Отримати допомогу";
- Дія в автоматичному режимі перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам отримання допомоги;
- обрати область, в якій здійснюється діяльність;
- потрібно підтвердити поточне місце роботи;
- ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок);
- отримати сповіщення про обробку заяви.
Нагадаємо, українські підприємці можуть оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро. Реєстрація буде доступна ще кілька днів — до 25 квітня 2023 року.
Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.