В Украине подешевел салатный набор: сколько стоят овощи

Много разных свежих овощей. Фото: Freepik

В первые десять дней июля в Украине подешевели овощи салатного набора: лук, капуста, помидоры и огурцы.

Обозреватели издания Finance.today изучали ценовую политику в украинских супермаркетах.

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Салатный набор в Украине

Огурцы:

Колючие огурцы подешевели за месяц с 72,72 грн/кг до 39,90 грн/кг.

Тепличные: с 58,33 грн/кг до 33,90 грн/кг (Варус).

Тепличный огурец. Фото: Google

Помидоры:

Красные томаты в прошлом месяце продавали по 69,92 грн/кг, а сейчас по 65,20 грн/кг. В супермаркетах "Новус" они доступны по 54,99 грн/кг.

Помидоры сорта сливки подешевели со 104,68 грн/кг до 83,40 грн/кг. Они доступны в торговой сети "Новус" — 59,99 грн/кг.

Помидоры на грядке. Фото: Google

Капуста:

Белокочанная: в прошлом месяце продавалась по 53,16 грн/кг, сейчас доступна по 29,90 грн/кг (Варус).

Молодая: в июне ее предлагали по 53,16 грн/кг, а в июле стоимость снизилась до 31,70 грн/кг.

Молодая капуста. Фото: pixabay.com

Лук:

По данным Минфина, в июне килограмм продавали в супермаркетах в среднем по 63,47 грн/кг, а в июле цена снизилась до 59,90 грн/кг.

Лук в магазине. Фото: pixabay.com

Напомним, в Украине по итогам июня 2023 замедлилась потребительская инфляция. Речь идет о сокращении до уровня 12,8% в годовом исчислении.

Существеннее всего среди продуктов в первый месяц лета подорожало мясо (на 1,9%) и овощи (на 1%). В то же время, стоимость ряда продуктов упала. Да, в июне подешевел рис, сало, молоко и сыр. Снизились в цене яйца (-4,1%), растительное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%).