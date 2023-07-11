Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні уповільнилася інфляція: як змінилися ціни у червні arrow

В Україні уповільнилася інфляція: як змінилися ціни у червні

11 липня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у червні уповільнилася інфляція
Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за підсумками червня 2023 року уповільнилася споживча інфляція. Йдеться про скорочення до рівня у 12,8% у річному обчисленні.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Читайте також:

Як змінилися ціни на продукти

За інформацією Держстату, у травні показник споживчої інфляції становив 15,3%. У червні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої підвищилися на 0,1%.

Найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).

Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів підвищилася на 0,8%. Спиртне подорожчало на 0,2%, а сигарети — на 1,5%.

Також подешевшала ще одна категорія товарів "Одяг та взуття". Ціни впали на 3%, зокрема, вартість одягу знизилась на 3,1%, взуття подешевшало на 3%.

Фіксує Держстат подорожчання комунальних послуг. Підвищення тарифів на житло, воду, електрику та інші види палива становило 11,9%. Це переважно відбулося за рахунок зростання цін на електроенергію на 69,7%.

Ціни в Україні
Джерело: Держстат

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні навесні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За прогнозом НБУ, в 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз