Ціни в Україні — у червні уповільнилася інфляція

Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush

В Україні за підсумками червня 2023 року уповільнилася споживча інфляція. Йдеться про скорочення до рівня у 12,8% у річному обчисленні.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

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Як змінилися ціни на продукти

За інформацією Держстату, у травні показник споживчої інфляції становив 15,3%. У червні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої підвищилися на 0,1%.

Найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).

Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів підвищилася на 0,8%. Спиртне подорожчало на 0,2%, а сигарети — на 1,5%.

Також подешевшала ще одна категорія товарів "Одяг та взуття". Ціни впали на 3%, зокрема, вартість одягу знизилась на 3,1%, взуття подешевшало на 3%.

Фіксує Держстат подорожчання комунальних послуг. Підвищення тарифів на житло, воду, електрику та інші види палива становило 11,9%. Це переважно відбулося за рахунок зростання цін на електроенергію на 69,7%.

Джерело: Держстат

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Нагадаємо, в Україні навесні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За прогнозом НБУ, в 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.