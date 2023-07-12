В Україні подешевшав салатний набір: скільки коштують овочі

Багато різних свіжих овочів. Фото: Freepik

За перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки.

Оглядачі видання Finance.today вивчали цінову політику в українських супермаркетах.

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Огірки:

Колючі огірки подешевшали за місяць зі 72,72 грн/кг до 39,90 грн/кг.

Тепличні: з 58,33 грн/кг до 33,90 грн/кг (Варус).

Тепличні огірки. Фото: Google

Помідори:

Червоні томати минулого місяця продавали по 69,92 грн/кг, а зараз — по 65,20 грн/кг. У супермаркетах Новус вони доступні по 54,99 грн/кг.

Помідори сорту сливка подешевшали зі 104,68 грн/кг до 83,40 грн/кг. Вони найдоступніші у торговельній мережі Новус – 59,99 грн/кг.

Помідори на грядці. Фото: Google

Капуста:

Білокачанна: минулого місяця продавалася по 53,16 грн/кг, зараз доступна по 29,90 грн/кг (Варус).

Молода: у червні її пропонували по 53,16 грн/кг, а у липні вартість знизилася до 31,70 грн/кг.

Молода капуста. Фото: pixabay.com

Цибуля:

За даними Мінфіну, у червні кілограм продавали у супермаркетах у середньому по 63,47 грн/кг, а у липні ціна знизилася до 59,90 грн/кг.

Цибуля в магазині. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, в Україні за підсумками червня 2023 року уповільнилася споживча інфляція. Йдеться про скорочення до рівня у 12,8% у річному обчисленні.

Найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).