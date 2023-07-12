Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні подешевшав салатний набір: скільки коштують овочі arrow

В Україні подешевшав салатний набір: скільки коштують овочі

12 липня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні подешевшав салатний набір: скільки коштують овочі
Багато різних свіжих овочів. Фото: Freepik
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки.

Оглядачі видання Finance.today вивчали цінову політику в українських супермаркетах.

Читайте також:

Салатний набір в Україні

Огірки:

  • Колючі огірки подешевшали за місяць зі 72,72 грн/кг до 39,90 грн/кг.
  • Тепличні: з 58,33 грн/кг до 33,90 грн/кг (Варус).
Як поливати огірки у відкритому ґрунті
Тепличні огірки. Фото: Google

Помідори:

  • Червоні томати минулого місяця продавали по 69,92 грн/кг, а зараз — по 65,20 грн/кг. У супермаркетах Новус вони доступні по 54,99 грн/кг.
  • Помідори сорту сливка подешевшали зі 104,68 грн/кг до 83,40 грн/кг. Вони найдоступніші у торговельній мережі Новус – 59,99 грн/кг.
помидоры на грядке
Помідори на грядці. Фото: Google

Капуста:

  • Білокачанна: минулого місяця продавалася по 53,16 грн/кг, зараз доступна по 29,90 грн/кг (Варус).
  • Молода: у червні її пропонували по 53,16 грн/кг, а у липні вартість знизилася до 31,70 грн/кг. 
Цена на капусту
Молода капуста. Фото: pixabay.com

Цибуля:

За даними Мінфіну, у червні кілограм продавали у супермаркетах у середньому по 63,47 грн/кг, а у липні ціна знизилася до 59,90 грн/кг.

Цена на лук
Цибуля в магазині. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, в Україні за підсумками червня 2023 року уповільнилася споживча інфляція. Йдеться про скорочення до рівня у 12,8% у річному обчисленні.

Найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз