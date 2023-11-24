Цены на алкоголь могут вырасти — что планируют в правительстве

Товарный чек. Фото: Today

В украинских магазинах могут подорожать алкогольные напитки. В Министерстве экономики намерены изменить минимальные розничные цены.

Такие предложения содержатся в проекте постановления правительства.

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Как отмечают в ведомстве, предлагают следующие изменения:

стоимость водки и ликероводочных изделий хотят повысить на 5-13%;

винодельческой продукции (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 40-85%;

вина игристые и газированные винные напитки — на 12%.

Намерены ввести дифференцированный уровень минимальной розничной стоимости на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие напитки, учитывая вид и емкость тары/упаковки:

стеклянная и другая тара, емкость 0,7 литра;

упаковка типа Tetra-Pak и Bag in box;

металлическая банка из пищевого алюминия;

бутылка полимерная марка ПЭТФ, емкость 1 литр.

Согласно предложенным расценкам, минимальную стоимость хотят повысить:

водка на 4,7% — с 89,4 до 93,6 гривны за бутылку 0,5 л.;

коньяк (бренди) три звездочки — на 6%, со 128,3 гривны до 136 гривны за 0,5 л., четыре звездочки — на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 гривны за 0,5 л., пять звездочек — на 6,4%, со 151,7 гривны до 161,4 гривны за 0,5 л.;

натуральные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л. на 57% — с 42 до 66 гривен;

игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л. и 0,75л. — 11,9%, со 109 до 122 гривен за одну бутылку.

Как поясняют в Минэкономики, действующий размер минимальных цен действует с 2021 года, поэтому сейчас не соответствует реальным объемам затрат производителей на производство и реализацию спиртных напитков и требует корректировки.

В связи с этим приведение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на спиртные напитки к экономически обоснованным и достаточным для возмещения производителями собственных затрат на производство и реализацию спиртных напитков увеличит поступление налогов и сборов в бюджеты разных уровней на 300 млн гривен. Решение должно поспособствовать ограничению употребления спиртного украинцами, сократит число смертей в этой связи.

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Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Ранее мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.