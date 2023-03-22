Помощь для ветеранов — в Украине возобновили регистрацию в помощь от Красного Креста

В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить
В Украине возобновили регистрацию на получение финансовой помощи от Красного Креста. По этой программе можно получить совокупно 16 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
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Кто и как может получить помощь
"Стартовал второй этап проекта по предоставлению денежной помощи, который реализует Минветеранов и Красный Крест Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на финансовую помощь могут рассчитывать ветераны. А именно — граждане, которые получили статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и сведения о которых внесены в Единый госреестр ветеранов войны.
Чтобы поучаствовать в программе, нужно подать онлайн-заявление. Зарегистрироваться для получения помощи можно на платформе е-Ветеран по ссылке.
В ведомстве отметили, что в конце февраля украинцы подали 10 тысяч подобных заявок. В ходе второго этапа проекта планируют принять еще 15 тысяч.
Каждому, кто пройдет регистрацию, будут выплачивать по 4 тысячи гривен в течение четырех месяцев.
Что еще стоит знать
Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с начала полномасштабной войны материальную помощь от международных организаций получили более четырех миллионов украинцев. Средства были выплачены всем, кто нуждался в поддержке.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине на фоне войны работает много программ финансовой помощи для пострадавших граждан и опубликовали список организаций, от которых можно получить материальную поддержку.