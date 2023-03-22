Допомога для ветеранів — в Україні поновили реєстрацію на допомогу від Червоного Хреста

Йдеться про фінансову допомогу від Червоного Хреста

В Україні поновили реєстрацію на отримання фінансової допомоги від Червоного Хреста. За цією програмою можна отримати сукупно 16 тисяч гривень.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Хто та як може отримати допомогу

"Стартував другий етап проєкту з надання грошової допомоги, який реалізує Мінветеранів та Червоний Хрест України", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на фінансову допомогу можуть розраховувати ветерани. А саме — громадяни, які отримали статус особи з інвалідністю у результаті війни І чи ІІ групи, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та відомості про яких внесені до Єдиного держреєстру ветеранів війни.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно подати онлайн-заяву. Зареєструватися для отримання допомоги можна на платформі е-Ветеран за посиланням.

У відомстві зауважили, що наприкінці лютого українці подали 10 тисяч таких заявок. Під час другого етапу проєкту планують прийняти ще 15 тисяч.



Кожному, хто пройде реєстрацію, виплачуватимуть по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з початку повномасштабної війни матеріальну допомогу від міжнародних організацій отримали понад чотири мільйони українців. Кошти були виплачені всім, хто потребував підтримки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні на тлі війни працює багато програм фінансової допомоги для постраждалих громадян та опублікували список організацій, від яких можна отримати матеріальну підтримку.