Пенсии в Украине — для пенсионеров ужесточат требования для получения пенсии

С 2024 года необходимо будет иметь минимум 30 лет стажа. Фото: google.com

В Украине со следующего года ужесточат требования к страховому стажу для права выхода на пенсию по возрасту в 60, 63 и 65 лет. Необходимо будет иметь минимум 30 лет стажа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как изменятся требования

Как отмечают в Пенсионном фонде, с 2024 года гражданам нужно будет иметь не менее 30 лет страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию. Тем, кому не хватит стажа, нужно будет доработать до 63 лет, если есть от 23 лет стажа, и 65 лет, если есть 15-23 лет стажа. При этом в ПФУ отмечают, что в 2024 не ожидается повышение минимальной пенсии на уровень инфляции.

Для того, чтобы пенсионеру выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь столько лет страхового стажа:

с 2023-го — 30 лет;

с 2024-го — 31 года;

с 2025-го — 32 лет;

с 2026-го — 33 лет;

с 2027-го — 34 лет;

с 2028-го — 35 лет.

В случае нехватки страхового стажа, можно выйти в 63 года со следующим стажем:

2023 года: 20 — 30 лет;

2024: 21 — 31 года;

2025 года: 22 — 32 лет;

2026 года: 23 — 33 лет;

2027 года: 24 — 34 лет.

Как узнать о возможности выхода на пенсию

Граждане могут самостоятельно проверить, в каком возрасте будут иметь право выхода на пенсию. Для этого необходимо войти в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и найти вкладку "Мой страховой стаж". Там есть функция проверки текущего стажа и подсчета, каким он будет до 60 лет.

Напомним, Пенсионный Фонд будет оформлять переселенцам бумажные пенсионные удостоверения. Постановление будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.