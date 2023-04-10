Пенсії в Україні — для пенсіонерів посилять вимоги для отримання пенсії

З 2024-го необхідно буде мати мінімум 30 років стажу. Фото: google.com

В Україні з наступного року посилять вимоги до страхового стажу для права виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років. Необхідно буде мати мінімум 30 років стажу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як зміняться вимоги

Як зазначають у Пенсійному фонді, з 2024 року громадянам потрібно буде мати щонайменше 30 років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію. Тим, кому не вистачатиме стажу, потрібно буде допрацювати до 63 років, якщо є від 23 років стажу, та 65 років, якщо є 15 — 23 років стажу. При цьому у ПФУ зазначають, що у 2024-му не очікується підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції.

Для того, щоб пенсіонеру вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стільки років страхового стажу:

з 2023-го — 30 років;

з 2024-го — 31 року;

з 2025-го — 32 років;

з 2026-го — 33 років;

з 2027-го — 34 років;

з 2028-го — 35 років.

У разі нестачі страхового стажу, можна вийти у 63 роки з таким стажем:

2023 року: 20 — 30 років;

2024 року: 21 — 31 року;

2025 року: 22 — 32 років;

2026 року: 23 — 33 років;

2027 року: 24 — 34 років.

Як дізнатися про можливість виходу на пенсію

Громадяни можуть самостійно перевірити, у якому віці матимуть право вийти на пенсію. Для цього необхідно увійти в свій особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та знайти вкладку "Мій страховий стаж". Там є функція перевірки свого поточного стажу та підрахунку, яким він буде до 60 років.

Нагадаємо, Пенсійний Фонд оформлюватиме переселенцям паперові пенсійні посвідчення. Постанова діятиме під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.