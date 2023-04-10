Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні посилять вимоги для отримання пенсії: пояснення ПФУ arrow

В Україні посилять вимоги для отримання пенсії: пояснення ПФУ

10 квітня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — для пенсіонерів посилять вимоги для отримання пенсії
З 2024-го необхідно буде мати мінімум 30 років стажу. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з наступного року посилять вимоги до страхового стажу для права виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років. Необхідно буде мати мінімум 30 років стажу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Як зміняться вимоги

Як зазначають у Пенсійному фонді, з 2024 року громадянам потрібно буде мати щонайменше 30 років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію. Тим, кому не вистачатиме стажу, потрібно буде допрацювати до 63 років, якщо є від 23 років стажу, та 65 років, якщо є 15 — 23 років стажу. При цьому у ПФУ зазначають, що у 2024-му не очікується підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції.

Для того, щоб пенсіонеру вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати стільки років страхового стажу:

  • з 2023-го — 30 років;
  • з 2024-го — 31 року;
  • з 2025-го — 32 років;
  • з 2026-го — 33 років;
  • з 2027-го — 34 років;
  • з 2028-го — 35 років.

У разі нестачі страхового стажу, можна вийти у 63 роки з таким стажем:

  • 2023 року: 20 — 30 років;
  • 2024 року: 21 — 31 року;
  • 2025 року: 22 — 32 років;
  • 2026 року: 23 — 33 років;
  • 2027 року: 24 — 34 років.

Як дізнатися про можливість виходу на пенсію

Громадяни можуть самостійно перевірити, у якому віці матимуть право вийти на пенсію. Для цього необхідно увійти в свій особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та знайти вкладку "Мій страховий стаж". Там є функція перевірки свого поточного стажу та підрахунку, яким він буде до 60 років.

Нагадаємо, Пенсійний Фонд оформлюватиме переселенцям паперові пенсійні посвідчення. Постанова діятиме під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB