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В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

28 декабря 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Должники в Украине — как власть планирует наказывать нарушителей
Пустой кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве юстиции Украины призывают граждан, имеющих непогашенную задолженность, готовиться к серьезным ограничениям. В частности, в таком случае не смогут отчуждать или приобретать имущество, а также уехать за границу.

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

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Наказание за долги перед государством

В ведомстве рассказали, что должников ждет усиленное наказание. Речь идет о злостных неплательщиках, регулярно не соблюдающих требования законов по осуществлению различных платежей, штрафов, в частности, за нарушение правил дорожного движения, алиментов, коммунальных услуг.

Граждане, имеющие один из перечисленных долгов, будут ограничены в некоторых действиях. Среди них станет невозможно:

  • отчуждение или покупка имущества;
  • выезд за пределы страны;
  • пользование собственным автомобилем;
  • открытие счета в банках.

"Получили решение суда и не выполнили его? Не уплатили штраф за нарушение правил дорожного движения? Не выполняете решение о взыскании периодических платежей (в частности, алиментов) и имеете задолженность более 3 месяцев. Тогда будьте готовы, что Вы не сможете отчуждать или приобрести имущество, уехать из страны, пользоваться своим транспортным средством, открыть текущие счета в банках", — говорится в сообщении.

Такие лица будут автоматически попадать в Единый реестр должников, где отображаются данные о любых имущественных обязательствах лица.

Для того, чтобы ограничения были сняты, необходимо выполнить постановления суда или уплатить необходимые средства. С реестра должников лицо снимут с вынесением соответствующего постановления или установления факта погашения долга.

Так, должника исключат из реестра должников одновременно:

  • с вынесением постановления об окончании исполнительного производства;
  • возвратом исполнительного документа взыскателю;
  • возвращением исполнительного документа в суд;
  • или в день установления исполнителем факта отсутствия долга по исполнительным документам об удержании платежей.

Как узнать, нет ли долгов

Узнать о том, есть ли открытые исполнительные производства, можно по следующей ссылке.

Там нужно указать фамилию и отчество или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Также можно просмотреть информацию в мобильном приложении "Дія".

 

долги
Источник: Минюст

Задолженность киевлян за электроэнергию

По данным компании YASNO, на декабрь 2023 года общая сумма долга столичных потребителей за электричество составляет 1 млрд гривен. В частности, из этого количества 130 тысяч семей имеют долг за более чем три месяца.

При этом большинство из них, а именно 100 тысяч домохозяйств, продолжают потреблять ежемесячно до 250 кВт-ч. Около 19 тыс. должников — 250-500 кВт-ч, семь тысяч неплательщиков — более 500 кВт-ч. С наступлением зимы платежная дисциплина населения только усугубляется.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) открыл доступ для украинцев в Кредитный реестр. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.

Ранее сообщалось, что в Украине рыночная цена на электрическую энергию для населения должна достигать 8 гривен за кВт-ч. Однако власти вряд ли пойдут сразу на такой радикальный шаг.

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