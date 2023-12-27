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Тарифи на світло у 2024 році вразять — експерти озвучили прогнози нових цін

27 грудня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на електроенергію можуть підскочити у 2024 році — прогноз експерта
Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ринкова ціна на електричну енергію для населення має сягати 8 гривень за кВт-год. Однак влада навряд чи піде одразу на такий радикальний крок.

Про те, як можуть змінитися ціни на електроенергію, розповів експерт Богдан Серебренников.

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Ситуація з тарифом на світло

За словами експерта, у 2024 році, швидше за все, влада може знову підвищити тариф на електрику для населення.

Серед факторів, які можуть об'єктивно підштовхувати до такого кроку:

  • зростання гуртової ціни електрики та тарифів на її передачу/розподіл мережами;
  • девальвація гривні та інфляція.

Окрім того, він вважає, що уряд опинився у складній ситуації, адже якщо в країні не підвищать тариф, то це означатиме подальше продовження неефективної та недалекоглядної політики. Остання викривлює ринок та поглиблює такі негативні явища:

  • зростання ланцюгового боргу;
  • скорочення інвестицій у галузь;
  • невтішні сигнали учасникам ринку;
  • гальмування процесів енергоефективності.

Очевидно, що чергове підвищення може відбутися вже після опалювального сезону. Тобто це може статися або, навесні, або влітку. Швидше за все, воно складатиметься з кількох етапів, щоб не "шокувати" населення.

Ринкова вартість електрики для населення має становити 8 грн за кВт-год, однак навряд чи уряд дозволить перетнути "психологічну" позначку у 4 грн за кВт-год за один раз, додав він.

Ціни на електрику до кінця зими

Варто зауважити, що у Міністерстві енергетики запевняли восени, що тарифи на електроенергію під час опалювального сезону 2023/2024 років залишаться на колишньому рівні. Тому, незалежно від обсягу споживання, тариф становитиме 2,64 гривні за кВт/годину.

До такого рівня ціна зросла влітку 2023 року. Це було обумовлено низкою чинників — зокрема, масовими пошкодженнями від обстрілів об'єктів української енергетичної інфраструктури, накопиченням боргів галуззю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2024 року почнуть діяти оновлені тарифи на електричну енергію. Більше доведеться платити одній категорії споживачів.

Також ми писали, що наступного року держава продовжить надавати українцям допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.

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