Боржники в Україні — як влада планує карати порушників

Порожній гаманець. Фото: Unplush

У Міністерстві юстиції України закликають громадян, які мають непогашену заборгованість, готуватися до серйозних обмежень. Зокрема, у такому разі не зможуть відчужити чи придбати майно, а також виїхати за кордон.

Про це інформує пресслужба Мін'юсту.

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Покарання за борги перед державою

У відомстві розповіли, що на боржників чекає посилене покарання. Йдеться про злісних неплатників, які регулярно не дотримуються вимог законів із здійснення різних платежів, штрафів, зокрема, за порушення правил дорожнього руху, аліментів, комунальних послуг.

Громадяни, які мають один з перелічених боргів, будуть обмежувати в деяких діях. З-поміж них стане неможливе:

відчуження чи купівля майна;

виїзд за межі країни;

користування власним автомобілем;

відкриття рахунку в банках.

"Отримали рішення суду та не виконали його? Не сплатили штраф за порушення правил дорожнього руху?Не виконуєте рішення про стягнення періодичних платежів (зокрема, аліментів) та маєте заборгованість понад 3 місяці. Тоді будьте готові, що Ви не зможете відчужити чи придбати майно, виїхати з країни, користуватись своїм транспортним засобом;

відкрити поточні рахунки в банках", — йдеться у повідомленні.

Такі особи автоматично потраплятимуть до Єдиного реєстру боржників, де відображаються дані про будь-які майнові зобов’язання особи.

Для того, щоб обмеження були зняті, необхідно виконати постанови суду або сплатити необхідні кошти. З реєстру боржників особу знімуть одразу з винесенням відповідної постанови чи встановлення факту погашення боргу.

Так, боржника виключать з реєстру боржників одночасно:

з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження;

поверненням виконавчого документа стягувачу;

поверненням виконавчого документа до суду;

чи в день встановлення виконавцем факту відсутності боргу за виконавчими документами про стягнення платежів.

Як дізнатися, чи немає боргів

Дізнатися про те, чи відкриті виконавчі провадження, можна за наступним посиланням.

Там потрібно вказати прізвище та по батькові чи реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також можна переглянути інформацію у мобільному застосунку "Дія".

Джерело: Мін'юст

Заборгованість киян за електроенергію

За даними компанії YASNO, станом на грудень 2023 року загальна сума боргу столичних споживачів за електрику становить 1 млрд гривень. Зокрема, з цієї кількості 130 тисяч родин мають борг за більш ніж три місяці.

При цьому більшість з них, а саме 100 тисяч домогосподарств, продовжують споживати щомісяця до 250 кВт-год. Близько 19 тис. боржників — 250-500 кВт-год., сім тисяч неплатників — більш ніж 500 кВт-год. З настанням зими платіжна дисципліна населення лише погіршується.

Що ще варто знати

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.

Раніше повідомлялося, що в Україні ринкова ціна на електричну енергію для населення має сягати 8 гривень за кВт-год. Однак влада навряд чи піде одразу на такий радикальний крок.