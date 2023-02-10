Рынок труда — какие вакансии предлагают работодатели в январе

В Украине резко возросло количество вакансий: кого ищут работодатели
На украинском рынке труда в январе 2023 года резко возросло количество вакансий. Больше всего ищут работников в пяти сферах.
Об этом сообщает один из популярных кадровых порталов.
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Динамика обновления на рынке труда
В начале года украинские компании разместили на портале по поиску кадров около 60 тысяч предложений работы. Показатель гораздо лучше, чем было в прошлом году, когда зафиксировали падение -8%. Сейчас наметился положительный тренд — рост на 10%.
Наиболее значительную динамику восстановления по сравнению с декабрем продемонстрировали следующие регионы:
- Одесский — 26%;
- Хмельницкий — 23%;
- Харьковский — 20%;
- Сумской — 19%;
- Кировоградский — 18%.
Примечательно, что на западе компании размещали предложения работы в январе 2023-го больше, чем было в прошлом году. Положительная динамика и в центре и на юге страны: восстановление составляет 50-60% от довоенного уровня.
Кого работники ищут активнее всего
В связи с тем, что зимой агробизнес уже начал готовиться к посевной кампании и новому сельскохозяйственному сезону, в этой сфере появилось больше всего вакансий — больше на 33%.
В пятерке категорий с наибольшим приростом вакансий:
- "Бухгалтерия, аудит" — больше на 24%,
- "Недвижимость" — на 22%,
- "Управление персоналом, HR" — на 21%,
- "Красота, фитнес, спорт" — на 19%.
Как изменились зарплаты в январе
По данным аналитиков, на 9,37% работодатели повысили заработные платы в сфере "Управление персоналом и HR", на 6,67% — в области "Телекоммуникации и связь", на 5,26% - специалистам "Бухгалтерия и аудит", 3,33% — страхование, на 3,31% — в "Розничной торговле".
Напомним, в Украине и Европе выросло количество вакансий для специалистов в IT-сфере. На 15% больше предлагали такую работу в третьем квартале по сравнению со вторым. Рекорд квартала – вакансия от компании Optiver, которая ищет специалистов на позицию Junior Software Engineer с релокейтом в Амстердам и готова платить 16 тыс. долларов.
Также мы писали, что для украинцев создали сайт Svitlospot, благодаря которому можно узнать места, обустроенные для удаленной работы. Создателями портала выступили украинские IT-специалисты.